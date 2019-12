Wypakowany pompatyczną akcją finał. “Gwiezdne Wojny – Skywalker. Odrodzenie” – recenzja

A ten towarzyszy nam przez większość seansu, bo choć Skywalker. Odrodzenie miewa mroczniejsze momenty, to nikt nie zamierzał stworzyć filmu, który będzie dołował widzów. To, co podoba mi się najbardziej, to powrót humoru z “Przebudzenia Mocy” i poprzednich odsłon Gwiezdnych Wojen – subtelnej dawki dowcipów, które nawet w najtrudniejszych dla bohaterów chwilach potrafią rozluźnić atmosferę. Ani razu nie odczułem zażenowania z ich powodu i była to dla mnie miła odmiana w porównaniu do poprzedniego filmu.

W kwestiach realizacyjnych Gwiezdne Wojny – Skywalker. Odrodzenie to oczywiście najwyższa półka. Na każdym kroku widać przeogromny budżet, który pozwolił twórcom (ponownie) pokazać nasze ulubione lokalizacje, ale także nowe miejsca, na których z przyjemnością można zawiesić oko. Jeśli chcecie teraz zapytać, czy odwiedzamy ikoniczne planety i lokacje znane z poprzednich filmów, to chyba nikt nie będzie miał mi za złe, jeśli zdradzę w tym miejscu, że tak właśnie jest. To finał całej sagi, więc jest to w pełni zrozumiałe i było niezwykle łatwe do odgadnięcia jeszcze zanim cokolwiek dowiedzieliśmy się o tym filmie. To właśnie dzięki tym lokalizacjom można poczuć prawdziwą więź filmu z poprzednimi epizodami, szkoda tylko, że to wszystko dzieje się tak szybko, że czasem nie ma po prostu czasu, by się w pełni takim powrotom nacieszyć. Rozbrzmiewająca w tle muzyka to w większości znane nam motywy i melodie, także te, które pamiętamy ze starszych filmów, a które niekoniecznie pojawiały się w nowej trylogii.

Powroty, powroty, powroty…