Nowa opcja mObywatel już działa. Tłumaczymy jak

Bezpieczeństwo w sieci to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można również zgłosić, używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 8080. Pod koniec lipca dowiedzieliśmy się, że z podobnej funkcjonalności skorzystamy w aplikacji mObywatel, w której pojawi się nowy moduł. Wiceminister cyfryzacji w rozmowie z serwisem CyberDefence24 mówił:

"Bezpiecznie w sieci" pozwoli na zgłoszenie phishingu SMS-owego i mailowego. Następnie zgłoszenia trafią do CSIRT NASK lub innych krajowych CISRT-ów.

Na wprowadzenie nowej funkcji nie musieliśmy długo czekać. Najnowsza aktualizacja mObywatela, która jest dostępna w App Store i Google Play, wprowadza moduł "Bezpiecznie w sieci" pozwalający na zgłoszenie incydentów naruszających nasze bezpieczeństwo w sieci. Moduł pozwala na zgłoszenie różnych incydentów:

Złośliwa strona internetowa

Podejrzany SMS

Podejrzany e-mail

Oszustwo

Inny

W zależności od kategorii wypełniamy krótki formularz lub otrzymujemy instrukcję związaną z poprawnym zgłoszeniem. Tak jest np. w przypadku podejrzanych wiadomości SMS. Z mObywatela dowiadujemy się, że najszybszym sposobem przesłania takiego incydentu do CERT jest przekierowanie go na numer 8080.

Nowa funkcja w mObywatelu już dostępna. Z aplikacji o nich się nie dowiecie

Wraz z modułem "Bezpiecznie w sieci" pojawia się możliwość wysyłania powiadomień o aktualnych zagrożeniach w internecie – warto skorzystać z tej opcji. Co ciekawe, moduł Powiadomienia, który miał informować m.in. o nowościach wprowadzanych w mObywatelu, o nowych możliwościach mObywatela nie informuje. Już kiedyś podawałem w wątpliwość działanie systemu powiadomień w kontekście aktualizacji i zwracał uwagę, że lepiej powoływać się na to, co pojawia się w App Store, czy Google Play, gdzie dowiemy się znacznie więcej o tym, co pojawia się w mObywatelu. Nie zdziwię się jednak, że informacje o wprowadzonej właśnie funkcji pojawią się dopiero po tym, jak Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje komunikat na swojej stronie i w mediach społecznościowych.

Powiadomienia przydają się jednak w innej sytuacji. Tak też było w ostatnich tygodniach, gdy aplikacja zaczęła informować o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatów i profilu mObywatel, który skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z mDowodu. Wybierając opcję "Uzyskaj nowy" można odnowić certyfikat i nie martwić się potencjalnym zablokowaniem dostępu do cyfrowego dokumentu tożsamości. Ministerstwo przestrzega jednak przed sytuacją, w której certyfikat w mObywatelu na iPhonie nie został odpowiednio wcześniej odnowiony. Jeśli zapomnieliście o tym, aplikacja może przestać działać, a po zalogowaniu nie będzie wyświetlała żadnych dokumentów, czy usług, z których normalnie można korzystać. Jeśli tak jest, oznacza to, że certyfikat Twojego mDowodu, który jest ważny rok, wygasł i nie został odnowiony w odpowiednim czasie. Rozwiązaniem problemu jest odinstalowanie i ponowna instalacja mObywatela z oficjalnego sklepu Apple – App Store. Co ciekawe, problem nie dotyczy urządzeń z Androidem. Gdy certyfikat wygasł, wciąż można go odnowić z poziomu aplikacji.