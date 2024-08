Masz zastrzeżony PESEL? O tym nie możesz zapomnieć

Zastrzeżenie numeru PESEL to jedna z najważniejszych zmian dla obywateli w ostatnim czasie. Choć można było to robić już wcześniej, dopiero od 1 czerwca 2024 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, dzięki którym wprowadzono konieczność weryfikacji, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. I widać doskonale, że Polacy szturmem zaczęli korzystać z tej opcji. Do końca lutego było ich 2 miliony, pod koniec koniec czerwca dowiedzieliśmy się, że z funkcji skorzystało już ponad 4 mln Polek i Polaków. Jednak nie tylko instytucje finansowe są zobowiązane do sprawdzania naszego statusu numeru PESEL.

Zastrzeż PESEL to jeden ze skuteczniejszych sposobów przeciwdziałaniu wyłudzaniu pieniędzy oraz tworzeniu duplikatów kart SIM, które mogą być później używane do nielegalnego autoryzowania transakcji. Według Ministerstwa Cyfryzacji, osoby poszkodowane przez kradzież danych osobowych do tej pory musiały borykać się z poważnymi problemami i konsekwencjami wynikającymi z zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane. Po wejściu w życie nowych przepisów, poszkodowana osoba jest zwolniona z obowiązku spłaty kredytów zaciągniętych przez złodziei. Firmy starające się odzyskać środki będą zobowiązane udowodnić, że przeprowadziły wszystkie niezbędne procedury i właściwie zweryfikowały, czy kredyt mógł zostać udzielony na podstawie podanych danych.

Zablokowany PESEL? O tym trzeba pamiętać

Wiele osób zastanawia się, czy zastrzeżenie PESEL nie utrudnia codziennego życia. Ministerstwo Cyfryzacji od kilku tygodni dzieli się wskazówkami związanymi z tym, czym skutkuje skorzystanie z funkcji i o czym powinniśmy pamiętać. Kilkanaście dni temu informowaliśmy Was o różnych czasach, po których można ponownie go zastrzec – 30 minut lub 12. Skąd te rozbieżności? Wyjaśniamy w osobnym wpisie. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że przerwy w zmianie statusu PESEL pomagają utrzymać bezpieczeństwo naszych danych i zapobiegają nadużyciom.

Dzięki nim mamy pewność, że każda zmiana jest dobrze przemyślana i że nasze dane są chronione. W ten sposób tworzymy bezpieczny, nowoczesny i przyjazny system, który ułatwia życie obywatelom. Działamy, aby Polska była krajem, gdzie cyfrowe usługi są proste, bezpieczne i dostępne dla wszystkich, bo dla nas obywatel jest zawsze najważniejszy.

Te sprawy załatwisz nawet, gdy zastrzeżesz PESEL. Nie musisz się o niego martwić

Ministerstwo wyjaśnia również na jakie sprawy nie wpływa zablokowany PESEL. Lista spraw, które załatwimy bez obawy o to, że napotkamy problemy związane z dodatkową warstwą bezpieczeństwa, jest długa i znalazły się na niej: