mObywatel nie działa? Podpowiadamy, jak go naprawić

mObywatel wysyła powiadomienia do użytkowników posługujących się mDowodami. By dalej korzystać z dokumentu trzeba zaktualizować jego certyfikat. Jeśli tego nie zrobicie, możecie stracić dostęp do aplikacji. Jak tego uniknąć?

Niemal równo rok po uruchomieniu nowej wersji mObywatela i oddaniu w ręce użytkowników cyfrowego dowodu tożsamości, aplikacja wysyła powiadomienia, z których wynika, że dostęp do mDowodu może zostać zablokowany. Wynika to z faktu wygasającego 14.07 certyfikatu mDowodu (dla osób, które korzystają z niego od 14.07.2023 r.). Choć początkowo przedłużenie certyfikatu było skomplikowane, obecnie jest to bardzo proste. Jak sprawdzić termin ważności certyfikatu mDowodu i go przedłużyć?

Zaloguj się do aplikacji mObywatel

W prawym dolnym rogu naciśnij Więcej

Z listy wybierz Wydane certyfikaty

Naciśnij na swój ważny certyfikat mDowodu

Sprawdź termin ważności swojego certyfikatu mDowodu

Wybierając opcję "Uzyskaj nowy" można odnowić certyfikat i nie martwić się potencjalnym zablokowaniem dostępu do mDowodu. Ministerstwo przestrzega jednak przed sytuacją, w której certyfikat w mObywatelu na iPhonie nie został odpowiednio wcześniej odnowiony. Jeśli zapomnieliście o tym, aplikacja może przestać działać, a po zalogowaniu nie będzie wyświetlała żadnych dokumentów, czy usług, z których normalnie można korzystać. Jeśli tak jest, oznacza to, że certyfikat Twojego mDowodu, który jest ważny rok, wygasł i nie został odnowiony w odpowiednim czasie. Rozwiązaniem problemu jest odinstalowanie i ponowna instalacja mObywatela z oficjalnego sklepu Apple – App Store. Co ciekawe, problem nie dotyczy urządzeń z Androidem. Gdy certyfikat wygasł, wciąż można go odnowić z poziomu aplikacji.

mObywatel i certyfikat mDowodu. Uwaga na oszustów

Przy okazji przestrzegamy ponownie przed oszustami, którzy wykorzystują sytuację związaną z wygasającymi certyfikatami mObywatela, czy Profilu Zaufanego. Wysyłają oni wiadomości SMS podszywając się pod rządowe instytucje informujące o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Profilu Zaufanego – używanego m.in. do logowania się na stronach gov.pl, czy do aplikacji mObywatel. W wiadomości zamieszczony jest również link do specjalnie spreparowanej strony, na której logując się danymi do bankowości internetowej, otwieramy dostęp do konta oszustom. Nie dajcie się więc nabrać. Informacje o wygaśnięciu certyfikatów znajdziecie na oficjalnych stronach gov.pl i w aplikacji mObywatel w zakładce Wydane certyfikaty, którą można odnaleźć w dziale "Więcej", w sekcji "Ustawienia".