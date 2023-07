Wczoraj Orange dumnie ogłosił promocje w Orange Love, w którym to pakiecie można zamówić światłowody za 35 zł miesięcznie. U nas w redakcji padło nawet określenie „fajna promka”, jednak jak to zwykle bywa - diabeł tkwi w szczegółach, i w zasadzie to tylko przykrycie podwyżki (o czym Orange zapomniał wspomnieć w swoim komunikacie) we wszystkich usługach internetowych dla nowych klientów.

Zwykle operatorzy podnoszą ceny stopniowo, najczęściej po jednej usłudze w jakichś odstępach czasu. Wczoraj Orange w jednym sorcie podniósł ceny we wszystkich usługach internetowych - na internet mobilny i stacjonarny: solo, z abonamentem komórkowym czy z telewizją. Powiecie, co to za podwyżka na poziomie 5 zł? Tak, tylko nie zapominajmy, że to kolejne 5 zł w ciągu ostatnich 3 lat. Oferta Orange Love w 2020 roku wyglądała następująco:



Najtańszy pakiet ze światłowodami z limitem prędkości 300 Mb/s i abonamentem komórkowym z limitem 10 Mb/s kosztował 79,99 zł, co więcej - modem FunBox 3.0 był za darmo, podobnie jak w pakiecie z telewizją dekoder 4K Premium, a aktywacja 50 zł.



Nowa oferta Orange Love

W nowej ofercie Orange Love, najtańszy pakiet ze światłowodami z limitem prędkości 300 Mb/s i abonamentem komórkowym z limitem 100 Mb/s kosztuje już 95 zł miesięcznie (wcześniej 89,99 zł), do tego co miesiąc trzeba doliczyć 4,99 zł za modem (przy telewizji kolejne 5,99 zł za dekoder) i jednorazowo za aktywację 60 zł. Łącznie co miesiąc będziemy teraz płacić za ten pakiet 100 zł.



Oczywiście, mamy tu teraz 100 GB transferu danych w smartfonie, ale czy to oznacza, że nagle zużycie transferu danych wzrosło dziesięciokrotnie? Nie, w 2022 roku zużycie danych w porównaniu z 2020 roku wzrosło nawet nie dwukrotnie (3,73 mln TB vs 5,34 mln TB) i ten limit sprzed podwyżki - 20 GB był optymalny przy dzisiejszym zużyciu, zwłaszcza w połączeniu ze światłowodami w domu.



Tak więc ta taktyka podwyżek o 5 zł za dziesiątki gigabajtów, które niewielu zużyje - „więcej za więcej” to tylko zasłona dymna i więcej z tego mają tylko operatorzy.



A co z tą promocją na światłowody za 35 zł? Otóż dotyczy ona tylko obecnych klientów, posiadających abonament komórkowy za 55 zł miesięcznie z limitem transferu danych 30 GB. Jeśli dokupią do tego światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s zapłacą 89,99 zł (+4,99 zł za modem) za taki pakiet, a więc cenę za pakiet Orange Love Mini sprzed podwyżki. Podsumowując - nie obejmie ich opisywana wyżej podwyżka, a nowi klienci tego pakietu zapłacą 95,00 zł (+4,99 zł za modem).

Nowa oferta Orange Love Mini 4G

Co z osobami, które nie są w zasięgu światłowodów? Muszą skorzystać z internetu mobilnego, i tutaj też czeka niespodzianka w Orange, również w postaci podwyżki o 5 zł. Dotychczas za sam domowy internet mobilny z limitem 500 GB transferu danych płaciliśmy 59,99 zł miesięcznie, w nowej ofercie kosztuje on już 65,01 zł miesięcznie - co ciekawe, podrożał tylko ten najatrakcyjniejszy plan.



Tu niestety nie ma promocji na pakiet łączony Orange Love Mini 4G, wcześniej kosztował on 89,99 zł, po podwyżce podrożał do 95,00 zł miesięcznie, dokładnie tyle samo co za Orange Love Mini ze światłowodami (bez kosztów modemu).



Co z pozostałymi operatorami?

Można powiedzieć, że to tylko Orange i mamy jeszcze innych operatorów. Tu też nie mam dobrych wiadomości. Orange to największy dostawca internetu mobilnego w Polsce:



Oraz internetu stacjonarnego:



Jeśli największy operator podnosi ceny, w ślad za nim siłą rzeczy podążą inni operatorzy - chcąc nie chcąc. Zwróćcie uwagę na same światłowody FTTH:



Orange ma aktualnie 32,6% udziałów w tym rynku, jeśli chodzi o liczbę klientów. Wprawdzie pozostali operatorzy 45,6%, ale każdy z nich - a jest ich łącznie 1178 w Polsce, ma mniej niż 1% klientów, pozostała siódemka z większym niż 1% udziałem uwidoczniona jest na tym wykresie.

Co więcej, większość z operatorów poza Orange, korzysta też z infrastruktury dostępowej Orange, co oznacza, iż ich ceny siłą rzeczy będą drożeć również. Dla przykładu podam ofertę Plusa (drugi operator w Polsce pod względem liczby klientów FTTH) - cena pakietu światłowodów z limitem prędkości 300 Mb/s na łączach Światłowód Inwestycje kosztuje razem z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych 50 GB: 104 zł miesięcznie (to cena sprzed podwyżki w Orange - szczegóły pod tym linkiem). Z kolei na własnej infrastrukturze Netii, a więc to co widzicie na stronie Plusa: 78 zł miesięcznie i to z routerem w cenie. Przekładając to na cenę samych światłowodów - na łączach Światłowód Inwestycje kosztują one 45 zł miesięcznie, a na łączach Netii 19 zł miesięcznie - w ofercie tego samego operatora.

Co robić, jak żyć - parafrazując Niebezpiecznika? Jeśli macie już umowę na Orange Love przedłużcie ją na obecnych warunkach, bo to jeszcze się opłaca pamiętając, że powyższa podwyżka dotyczy również klientów Orange, którym skończy się umowa i przejdą na umowę na czas nieokreślony. Mogę tu podać swój przykład, za swój pakiet - światłowody, abonament komórkowy i podstawowy pakiet telewizyjny płacę 89,99 zł (modem i dekoder za darmo).

W przypadku przejścia na umowę na czas nieokreślony, Orange podwyższyłby mi opłaty za taki sam zestaw do 120 zł miesięcznie + opłata za dekoder i modem, razem: 130,98 zł miesięcznie, a więc podwyżka aż o 45,55%! Umowę mam z 2020 roku - pierwszy zrzut ekranu w tym wpisie. Przy pierwszym przedłużeniu tej umowy półtora roku temu, doszło tylko 10 zł za telewizję i trzy razy większy limit transferu danych w smartfonie, jeśli nie przedłużę po raz drugi, dojdzie kolejne 40 zł, za... 600 GB w smartfonie.

Niestety, takie ceny obowiązują już w nowych umowach, więc za tańszymi musicie się rozejrzeć u innych operatorów - póki jeszcze są tańsze.