Jeszcze kilka lat temu zestawienia z ofertami na internet mobilny do domu, zaczynaliśmy od pakietów z minimum 100 GB transferu danych w miesiącu na pełnej prędkości. Dziś, to już zdecydowanie za mało, zwłaszcza dla rodzin 2+1.

Postanowiłem więc wyłowić dla Was wszystkie pakiety z limitem 500 GB w miesiącu (lub bez żadnych limitów), to powinien być wystarczający transfer dla takich rodzin w cenie nie wyższej niż 100 zł za miesiąc. Oczywiście nie nada się on do pobierania gier (prócz tych nielimitowanych pakietów) czy późniejszego grania - zwłaszcza online, takie osoby muszą się uzbroić w cierpliwość i poczekać na podciągnięcie do ich lokalizacji światłowodów lub na prawdziwe 5G.

Zestawienie podzielimy na zasięgi operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play, Plus i T-Mobile, dzięki czemu będziecie mogli wybrać ofertę z najlepszymi parametrami w Waszej lokalizacji.

Internet mobilny do domu w zasięgu nadajników Orange

Abonament na domowy internet mobilny w Orange

W Orange mamy jeden pakiet z limitem 500 GB transferu danych w miesiącu za 59,99 zł miesięcznie. Co ważne, limit ten liczony jest na dzienny transfer, w nocy - w godzinach 0.00-8.00 możecie pobierać do woli.



To oferta dedykowana do wykorzystania jako internet mobilny w domu, więc limit 500 GB obowiązuje tylko w zdefiniowanej wcześnie strefie domowej, ale w ramach tego limitu dostajecie 50 GB w miesiącu do zabrania go ze sobą na jakieś wyjazdy. Oferta na abonament z dwuletnim zobowiązaniem.

Subdkrypcja na domowy internet mobilny bez limitu danych w Orange Flex

500 GB za mało? W Orange Flex możecie aktywować sobie pakiet bez żadnych limitów transferu danych za 80 zł.



To drożej niż w abonamencie, ale w pakiecie dostajecie łącznie cztery karty SIM/eSIM - do smartfona, tabletu, smartwacha czy routera WiFi, a za dodatkowe 15 zł, dodatkowy numer z limitem 150 GB transferu danych. W ten sposób, za 95 zł mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości w smartfonie dla dwóch osób oraz brak limitów na internet domowy. Oferta na subskrypcję bez żadnych zobowiązań - rezygnujecie w każdej chwili, brak umów i faktur.

Internet mobilny do domu w zasięgu nadajników Play

W abonamencie Play znalazłem jeden pakiet z limitem 500 GB za 75 zł miesięcznie, ale na pełnej prędkości jest tylko 200 GB - może to być błąd, bo inne pakiety mają tożsame limity z ich nazwą.



Jednak, jeśli to nie błąd i po 200 GB internet zwalnia, pozostaje Wam oferta Play NET BOX z modemem oraz z anteną zewnętrzną i limitem 500 GB, ale już za 90 zł miesięcznie. Obie oferty na abonament z zobowiązaniem na 24 miesiące.

Internet mobilny do domu w zasięgu nadajników Plus

W zasięgu nadajników Plusa znalazłem aż trzy oferty według zadanych parametrów.

Abonament na domowy internet mobilny w Netia

W Netia mamy dwie opcje do wyboru na internet mobilny z limitem 500 GB w miesiącu - obie kosztują 100 zł miesięcznie (średnio 87,50 zł miesięcznie).



Różnią się rocznym darmowym dostępem do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+. Jednak po roku, do końca umowy trzeba już dopłacić tutaj prawie 30 zł miesięcznie. Jest to oferta na abonament z dwuletnim zobowiązaniem.

Abonament na domowy internet mobilny w Otvarta

W Otvarta skorzystamy z oferty z miesięcznym okresem zobowiązania, na domowy internet mobilny z limitem 500 GB w miesiącu, ale już nieco drożej, bo za 99,99 zł miesięcznie.



Abonament na domowy internet mobilny w Plus

Plus nie ma pakietu z limitem 500 GB, od razu jest 700 GB, ale w podobnej cenie co w Netia za 500 GB.



Abonament na domowy internet mobilny w T-Mobile

Do tego dochodzi również Disney+ na rok bez opłat. Umowę podpisujemy na 24 miesiące.

W T-Mobile mamy kilka możliwości na pakiety domowego internetu mobilnego bez limitu danych. W większości są to plany z ograniczeniem prędkości, a skoro kilka osób ma z niego korzystać w domu, do porównania weźmiemy najdroższy pakiet z najwyższym limitem prędkości - 90 Mb/s.



Kosztuje on 90 zł miesięcznie, a jeśli zależy Wam na braku limitów prędkości musicie dopłacić do tego 40 zł miesięcznie - to już jednak powyżej naszego limitu 100 zł w miesiącu. Do wyboru mamy tu abonament z zobowiązaniem na 12 lub 24 miesiące.

Stock Image from Depositphotos.