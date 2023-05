Światłowody z abonamentem komórkowym - taniej i wygodniej

Plus podzielił się dziś dobrą wiadomością dla osób, które oczekują podłączenia w ich lokalizacji światłowodów. Oferta Plus Światłowody poszerzona została właśnie o lokalizacje w zasięgu infrastruktury operatora Światłowód Inwestycje, dzięki temu dociera już do prawie 13 mln mieszkańców Polski.

Oferta Plus Światłowody poszerzyła się więc aż o ponad milion nowych punktów adresowych, co przekłada się na dotarcie do okoła 5,4 mln gospodarstw dowowych, czyli 13 milonów osób w Polsce. Nowe lokalizacje znajdują się m. in. w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, ale także w mniejszych miejscowościach, takich jak Nowy Targ, Skierniewice czy Lubin.

W związku z tym, Plus ogłosił promocję dla klientów, którzy zechcą skorzystać z oferty Plus Światłowód w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym. Często jest tak, że z abonamentu komórkowego korzystamy u jednego operatora, a ze światłowodów u innego, co nie jest zbyt wygodne i opłacalne. Tak więc to dobra okazja, na sprawdzenie ofert „wielkiej czwórki” na światłowody i abonament komórkowy w jednym pakiecie.

Sprawdzimy najtańsze pakiety dostępne w ofercie Orange, Play, Plus i T-Mobile, przy wyborze światłowodów z limitem prędkości 300 Mb/s - wiadomo, większe prędkości będą droższe u wszystkich operatorów.

Światłowody z abonamentem komórkowym w Orange

W Orange najtańsza opcja kosztuje 89,99zł miesięcznie, a z opłatą za modem 94,98 zł i zawiera dostęp do światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych 20 GB w miesiącu.

Przy zamówieniu online, można tu zyskać dwa miesiące opłat za 0 zł, tak więc uśredniając - miesięcznie będzie to 87 zł, licząc razem z modemem.

Światłowody z abonamentem komórkowym w Play

W Play, aby skorzystać ze zniżki na światłowody trzeba posiadać abonament komórkowy za minimum 25,01 zł miesięcznie. Obecnie najtańszy abonament kosztuje 35 zł, ale zawiera jedynie 3 GB transferu danych, więc weźmiemy tu abonament S+ za 50 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych.

Wraz ze światłowodami z limitem prędkości do 300 Mb/s zapłacimy za ten zestaw 85 zł miesięcznie. Router Play BOX NET w cenie.

Światłowody z abonamentem komórkowym w Plus

W Plus światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s na na łączach Światłowód Inwestycje kosztują od dzisiaj 45 zł miesięcznie, pod warunkiem wykupienia abonamentu komórkowego za minimum 59 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy i wiadomości, 50 GB transferu danych oraz roczny dostęp do serwisu streamingowego Disney+.

Łącznie więc zapłacimy tutaj 104 zł miesięcznie. Dużo tańsza opcja dostępna jest na infrastrukturze sieciowej Netii, bo przy tym samym abonamencie komórkowym za 59 zł, za światłowody z limitem 300 Mb/s zapłacimy tylko 19 zł miesięcznie, a więc łącznie 78 zł miesięcznie - to na ten moment najtańsza opcja na taki zestaw. W cenie jest też router stacjonarny oraz karta SIM z pakietem 5 GB do wykorzystania na telefonie lub tablecie.

Światłowody z abonamentem komórkowym w T-Mobile

W T-Mobile aktualnie jest promocja 3 miesięcy bez opłat za światłowody z limitem do 300 Mb/s, dla klientów posiadających abonament komórkowy za miniumu 55 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych).

Policzmy więc najpierw same światłowody. Klienci T-Mobile korzystający z abonamentu komórkowego zapłacą za nie 40 zł miesięcznie, licząc z promocją będzie to średnio miesięcznie 35 zł. Razem z abonamentem komórkowym 90 zł miesięcznie. Tutaj również router WiFi Home Box w cenie.

Stock Image from Depositphotos.