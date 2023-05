Oferty na światłowody "wielkiej czwórki" - porównanie

W zeszłym tygodniu Play udostępnił nową ofertę na światłowody, i to dość atrakcyjną, czym z pewnością będzie chciał mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku w tym segmencie. To dobra okazja do porównania tej oferty z aktualną propozycją w tym zakresie od konkurencji.

We wstępie zaznaczą, iż Play, Plus i T-Mobile dodają do światłowodów routery w cenie, tylko Orange dolicza za jego wypożyczenie do abonamentu 4,99 zł miesięcznie. Ponadto Orange dolicza 4,99 zł miesięcznie na internet dostarczany przez innego dostawcę, w rezultacie więc podane ceny mogą się różnić nawet o prawie 10 zł miesięcznie u tego operatora.

Będą to oferty samodzielne - na sam internet światłowodowy, dla nowych klientów. Nie będę uwzględniał zwyżki cen po okresie zobowiązania, bo to tylko zachęta operatorów do podpisania nowej umowy na tych samych warunkach, ewentualnie możecie zmienić operatora na tego z korzystniejszą cenowo ofertą. Za to uwzględnię darmowe miesiące dla nowych klientów.

Oferta na internet światłowodowy Orange

Orange w ofercie światłowodów ma aktualnie trzy pakiety, z limitem prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s w cenie odpowiednio 59,99 zł, 69,99 zł i 79,99 zł.



Z uwzględnieniem dwóch miesięcy za darmo, za zakup któregoś z pakietów przez internet, średnio miesięcznie zapłacicie za nie 55,00 zł, 64,16 zł i 73,30 zł.

Oferta na internet światłowodowy Play

Najnowsza oferta na światłowody Play wzbogaciła się o pakiet z limitem prędkości aż do 5 Gb/s. Tak więc mamy tutaj już cztery opcje: z limitem do 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s i 5 Gb/s w cenie 55,00 zł, 65,00 zł, 85 zł i 125 zł miesięcznie.



Jednak Play dla nowych klientów ma cenę 55 zł we wszystkich prędkościach, dzięki czemu za limity do 600 Mb/s, 1 Gb/s i 5 Gb/s, średnio zapłacimy odpowiednio 60 zł, 70 zł i 90 zł miesięcznie.

Oferta na internet światłowodowy Plus

Plus, podobnie jak Orange ma trzy pakiety z takimi samymi limitami - do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i 1 Gb/s, ale o 10 zł taniej (nie licząc darmowych miesięcy) - za 49 zł, 59 zł i 69 zł miesięcznie.



Do tego w pakiecie dostajemy dostęp do Disney+ na rok i dodatkową kartę SIM z internetem mobilnym z limitem 5 GB w miesiącu. Tu trzeba zaznaczyć, że Disney+ w drugim roku jest płatny w pełnej cenie, więc trzeba doliczyć 28,99 zł przez 12 miesięcy - ale nie jest to wymagana opcja, można z niej zrezygnować przy podpisywaniu umowy.

Oferta na internet światłowodowy T-Mobile

T-Mobile ma też trzy pakiety, z limitem prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 900 Mb/s, w cenie 60 zł, 70 zł i 90 zł miesięcznie.



Jednak uśredniając miesięczny koszt będzie mniejszy, bo mamy tu promocję dla nowych klientów z 3 lub 6 miesiącami za darmo. Tak więc będzie to odpowiednio 52,50 zł, 61,25 zł i 67,50 zł miesięcznie.

Oferty na światłowody w Orange, Play, Plus i T-Mobile - porównanie

Oferty na światłowody do 300 Mb/s do 600 Mb/s do 1 Gb/s do 5 Gb/s Orange 55,00 zł 64,16 zł 73,30 zł brak Play 55,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 90,00 zł Plus 49,00 zł 59,00 zł 69,00 zł brak T-Mobile 52,50 zł 61,25 zł 67,50 zł brak

Najkorzystniejszą cenowo ofertę na światłowody z limitem do 300 Mb/s i 600 Mb/s ma w tej chwili Plus, z kolei dla większych prędkości: T-Mobile, no i dla 5 Gb/s: Play - na razie bez konkurencji przy tym pułapie prędkości.

