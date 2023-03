Domowy internet mobilny - dla singla, pary i rodziny

Kilka dni temu publikowaliśmy dla Was najnowsze zestawienie aktualnych ofert na abonament komórkowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Czas na odświeżenie i porównanie aktualnych ofert na domowy internet mobilny.

Wiem, iż według niektórych z Was internetu mobilnego nie można traktować jako domowego, ale rzeczywistość jest taka, a nie inna i nadal dla wielu gospodarstw to jedyna opcja na dostęp do sieci w domach.

Osobiście przez kilka lat korzystałem w swojej lokalizacji tylko z internetu mobilnego - nigdy nie przekroczyłem przy tym 100 GB transferu w miesiącu, będzie to więc baza w tym zestawieniu dla singli.

Sprawdzamy ceny internetu mobilnego w opcji bez urządzenia u każdego z operatorów.

Domowy internet mobilny dla singli

Orange

Orange, jako jedyny operator z „wielkiej czwórki” ma dość skąpą w limit GB ofertę dla singli i par, pojawi się on dopiero w części poświęconej rodzinom. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko, iż w dwóch najniższych planach za 9,99 zł i 39,99 zł, możemy korzystać z limitu na poziomie odpowiednio 10 GB i 50 GB - to zdecydowanie za mało jak na domowy internet mobilny przy dzisiejszej konsumpcji transferów.

Ewentualnie w zasięgu sieci Orange można jeszcze skorzystać z oferty hybrydowej: abonament komórkowy + nielimitowny internet mobilny na osobnej karcie SIM do routera - w Orange Flex. Wówczas dla singli koszt takiej hybrydy to 80 zł miesięcznie, a w przypadku pary 95 zł miesięcznie (każda kolejna karta SIM do smartfona to dodatkowe 15 zł, czyli nada się też dla rodziny).

Niemniej, sprawdzamy tu dedykowane oferty na domowy internet mobilny w głównych markach operatorów infrastrukturalnych - idźmy więc dalej.

Play

W Play mamy pakiet dla singli z limitem 150 GB w miesiącu, który kosztuje 55 zł miesięcznie. Tu jednak mała uwaga, zresztą do każdego pakietu od Play - dostajecie tu darmowy na miesiąc dostęp do Amazon Prime, a później z automatu Play nalicza opłatę miesięczną w wysokości 25 zł. Polecam to od razu wyłączyć - bardziej opłaca się z osobna wykupić na rok za 49 zł.

Plus

Nieco mniejszy transfer danych dostępny jest w Plusie, ale i też taniej, bo za 49 zł miesięcznie (miesiąc gratis) dostajecie 100 GB. Do tego na rok bez opłat dostęp do Disney+. Niemniej tu znowu muszę zaznaczyć, iż po roku z automatu wchodzi opłata miesięczna za dostęp do tego serwisu streamingowego, w wysokości 28,99 zł przez kolejne 12 miesięcy.

T-Mobile

T-Mobile ma do zaoferowania singlom najdroższą z tej trójki opcję - za 60 zł, ale za to z dostępem do internetu mobilnego bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Domowy internet mobilny dla par

Play

Domowy internet mobilny dla dwóch osób zaczynamy od razu od Play, operator ten w cenie 65 zł miesięcznie (10 zł więcej niż w opcji 100 GB) udostępnia pakiet z limitem 250 GB transferu danych w miesiącu.

Plus

W tej części Plus jest zarówno droższy od Play i oferuje mniejszy limit transferu danych w miesiącu. Za 69 zł dostajecie do wykorzystania 200 GB.

T-Mobile

Jak dla par, to i większy limit prędkości, w T-Mobile za 70 zł dostępny jest internet mobilny bez limitu danych z ograniczeniem do 60 Mb/s.

Domowy internet mobilny dla rodziny

Orange

W tej części pojawia się w końcu Orange, u którego w ofercie znajdziemy pakiet 500 GB transferu w miesiącu za 59,99 zł. Dodatkowo wykorzystanie transferu danych w godzinach 0.00-8.00, nie pomniejsza tego limitu.

Play

Przy tym pułapie limitów transferu danych Play ma dwa pakiety dla rodzin - na przykład standardowy model 2+1 lub więcej osób w gospodarstwie. Pierwszy pakiet zawiera limit 500 GB za 75 zł miesięcznie, a drugi 1000 GB aż za 150 zł. To wyjątkowa sytuacja stopniowania opłat (2x więcej GB = 2x większa opłata) zwłaszcza w przypadku, gdy pakiet z 500 GB kosztuje tylko 10 zł więcej niż z 250 GB.

Plus

To już korzystniejsze jest wybranie czegoś po środku, na przykład w Plusie, gdzie za 700 GB transferu danych zapłacimy 99 zł miesięcznie.

T-Mobile

W T-Mobile najdroższy pakiet z najwyższą prędkością transferu danych - do 90 Mb/s, kosztuje 90 zł miesięcznie. Powinien się dobrze sprawdzić w większych rodzinach.

