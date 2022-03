Samsung Galaxy A53 ze słuchawkami Buds Live w prezencie. No teraz się opłaca!

Pod naszym wpisem z premiery smartfonów Samsunga z serii A – 33 i 53 pojawił się ciekawy komentarz, w którym jeden z naszych Czytelników napisał, iż sprzedaż średniaków w takiej cenie mija się z celem, zwłaszcza w kontekście podobnych cen takich smartfonów jak Samsung Galaxy 21 FE. Jednak, gdy Samsung dorzuca do nich słuchawki, kontekst ten nieco się zmienia.

Na początek zerknijmy na specyfikację samego smartfona Galaxy A53, który pojawi się w regularnej sprzedaży 1 kwietnia, w porównaniu z Galaxy A33, który to będzie dostępny od 23 kwietnia.

Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G Ekran AMOLED 6,5″, Full HD+, 120 Hz, Gorilla Glass 5 Super AMOLED 6,4″, Full HD+, 90 Hz, Gorilla Glass 5 Procesor Exynos 1280 (2,4 GHz) Exynos 1280 (2,4 GHz) Pamięć wewnętrzna 128 GB/256 GB 128 GB/256 GB RAM 6 GB/8 GB 6 GB/8 GB Dual SIM tak, + slot na microSD (do 1 TB) tak, + slot na microSD (do 1 TB) Aparat główny 64 MP (f/1.8, z OIS) + 12 MP (f/2.2, 120°) + 5 MP (f/2.4, makro) + 5 MP (f/2.4) 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2, 120°) + 5 MP (f/2.4, makro) + 2 MP (f/2.2) Aparat przedni 32 MP (f/2.2) 13 MP (f/2.2) Czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie Gniazdo słuchawkowe nie nie Łączność 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.1, NFC 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth, NFC Audio głośniki stereo głośniki stereo USB typu C typu C Bateria 5000 mAh, ładowanie 25 W 5000 mAh, ładowanie 25 W Wymiary 159,5×74,7×8,1 mm 159,7×74,0×8,1 mm Waga 190 g 186 g Standard ochrony IP67 IP67

Galaxy A53 wyceniony został na 2 099,00 zł, a co do A33 nie znamy jeszcze polskiej ceny.

W ostatnim swoim wpisie o zmianie cen Samsunga Galaxy S21 FE 5G w przedsprzedaży i trzy miesiące po pokazałem, że różni sprzedawcy różnie kształtują ceny po zakończeniu przedsprzedaży. Generalnie opłaca się kupować je w przedsprzedaży z bonusami, bo później w regularnej sprzedaży, już bez bonusów cena takich zestawów jest dużo wyższa.

Reasumując, jeśli zastanawiacie się teraz nad kupnem Samsung Galaxy A53 i chcecie do nich dokupić słuchawki Buds Live, to jest najlepszy moment. Realna cena tego smartfona w połączeniu z tymi słuchawkami wynosi teraz 1 450,00 zł - i to jest już opłacalny koszt jak na takiego średniaka.

Co trzeba zrobić, by otrzymać słuchawki Buds Live? Przedstawia to powyższa grafika, a listę sprzedawców biorących udział w tej promocji znajdziecie pod tym linkiem. Ważne, by zakupić Samsunga Galaxy A53 do końca marca.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live w EURO RTV AGD

Jeśli kupujecie smartfony w sklepach i korzystacie z oferty bez zobowiązania, aktualnie możecie kupić ten zestaw w EURO RTV AGD za 2 099,00 zł lub w 10 ratach 0% po 209,90 zł.

Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 5G + słuchawki 0,00 zł 209,90 zł 10 2 099,00 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 10 400,00 zł Razem 2 499,00 zł

W połączeniu z ofertą na kartę 5G za około 40 zł (Orange 39 zł - 60 GB transferu danych, Play 40 zł - 50 GB, Plus 40 zł - 35 GB, T-Mobile 39 zł - 40 GB), łączny koszt takiego zestawu zamknie się w kwocie 2 499,00 zł.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live w Orange

W abonamencie Orange - Plan 60 za 60 zł zestaw ten kupimy za 0 zł na start i później w 24 ratach po 85,01 zł.

Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 5G + słuchawki 0,00 zł 85,01 zł 24 2 040,24 zł Abonament 5G 0,00 zł 60,00 zł 23 1 380,00 zł Razem 3 420,24 zł

Łącznie więc, na koniec okresu obowiązywania umowy zapłacimy za niego ponad 3,4 tys. zł.

Oczywiście różnica w porównaniu z opcją sklepową i ofertą na kartę jest spora, ale to z uwagi na krótki termin, od kiedy cały ten zestaw przejdzie na naszą własność - 10 miesięcy vs 24 miesiące.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live w Play

Jeśli zdecydujecie się na zakup tego smartfona ze słuchawkami w Play, zapłacicie za niego w abonamencie za 60 zł (w promocji 50 zł) na start 569,00 zł i w 24 ratach po 60 zł.

Play Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 5G + słuchawki 569,00 zł 60,00 zł 24 2 009,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 50,00 zł 24 1 200,00 zł Razem 3 209,00 zł

Razem ponad 200 zł taniej niż w Orange, ale z dużą opłatą na start - można wręcz powiedzieć, że za same słuchawki musicie zapłacić od razu.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live w Plus

W Plusie z kolei opłata na start wynosi 199 zł, a wysokość miesięcznych rat 79 zł.

Plus Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 5G + słuchawki 199,00 zł 79,00 zł 24 2 095,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Razem 3 655,00 zł

W abonamencie z podobnym limitem transferu danych co u konkurencji - 60 GB, łączny koszt zestawu zamknie się w kwocie 3 655,00 zł, a więc na razie najdrożej.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live w T-Mobile

W T-Mobile mamy nieco mniejszą opłatę na start - 99 zł oraz niższe raty - 75 zł.

T-Mobile Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A53 5G + słuchawki 99,00 zł 75,00 zł 24 1 899,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Razem 3 459,00 zł

Przy takiej samej kwocie abonamentu jak w Plusie, ostatecznie nasz koszt zamknie się więc w kwocie 3 459,00 zł.

Podsumowując, najtaniej kupicie teraz Samsunga Galaxy A53 ze słuchawkami Buds Live w elektromarketach w połączeniu z ofertą bez zobowiązania. Z kolei w abonamencie, najtaniej wychodzi ten zestaw w Play. Nieco drożej jest w Orange, ale bez opłaty na start.