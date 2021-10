T-Mobile mówi, że zapłaci za nas 6 rat za smartfona. Ja mówię: Sprawdzam!

Strasznie dobry deal, pod takim hasłem wystartowała promocja w T-Mobile, w której to operator oferuje 6 darmowych rat za samego smartfona.

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi klienci jak i przedłużający umowę w taryfach M, M+, L+ czy XL+ z umową na 24 miesiące i przy 36 ratach za sprzęt (w sumie 30, 6 ma być darmowe).

Z uwagi na to, że są tu smartfony z 5G, promocję tę sprawdzimy w abonamencie M+ za 65 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 80 GB transferu danych i usługa Rozrywka uwolniona w cenie na pół roku.

W przypadku smartfonów bez obsługi 5G, będzie to abonament M za 55 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych.

Samsung Galaxy A22 5G w abonamencie T-Mobile

Na pierwszy rzut bierzemy smartfona Samsung Galaxy A22 5G, który w abonamencie M+ kosztuje na start 149 zł i później w 36 ratach po 25 zł - pierwsze 6 rat nie płacimy.

T-Mobile M+ " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A22 5G 149,00 zł 25,00 zł 30 899,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Sklep Razem 2 459,00 zł Samsung Galaxy A22 5G 0,00 zł 49,95 zł 20 999,00 zł Różnica -100,00 zł

Łącznie więc, za sam sprzęt zapłacimy 899,00 zł, T-Mobile pisze tu o oszczędności 150 zł. W popularnych elektromarketach nie znalazłem tego modelu (64GB pojemności), ale na Allegro dostępny on jest w cenie 999 zł. Tak więc oszczędzamy dokładnie 100 zł, co daje tylko 4 raty darmowe.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro w abonamencie T-Mobile

Drugi smartfon promowany w tej ofercie to Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB, który w abonamencie M dostępny jest teraz za 59 zł na start i w 30 ratach po 40 zł. Razem zapłacimy za niego 1 259,00 zł.

T-Mobile M " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi Note 10 Pro 59,00 zł 40,00 zł 30 1 259,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Sklep Razem 2 579,00 zł Xiaomi Redmi Note 10 Pro 0,00 zł 74,95 zł 20 1 499,00 zł Różnica -240,00 zł

Ten sam model znalazłem na Allegro w firmowym sklepie ELECTRO.pl za 1 499,00 zł lub w 20 ratach 0% po 74,95 zł. Różnica wychodzi więc 240,00 zł, czyli 40 zł miesięcznie przez pół roku - rzeczywiste 6 darmowych rat.

Samsung Galaxy A52s 5G w abonamencie T-Mobile

Drugi z Samsungów również jest z obsługą 5G, to Samsung Galaxy A52s w cenie na start 99 zł i później w 30 ratach po 50 zł, co daje nam koszt sprzętu na poziomie 1 599,00 zł.

T-Mobile M+ " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy A52s 5G 99,00 zł 50,00 zł 30 1 599,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Sklep Razem 3 159,00 zł Samsung Galaxy A52s 5G 0,00 zł 66,63 zł 30 1 998,90 zł Różnica -399,90 zł

T-Mobile mówi tu o oszczędności 300 zł przez sześciu darmowych ratach, biorąc jednak pod uwagę cenę rynkową tego smartfona, który jest dokupienie w EURO RTV AGD za 1 999,00 zł lub w 30 ratach 0% po 66,63% zaoszczędzimy w T-Mobile prawie 400 zł, co daje nam aż 8 rat za darmo.

Xiaomi Redmi Note 9 PRO w abonamencie T-Mobile

Na koniec zerknijmy jeszcze na drugiego z promowanych w tej ofercie smartfonów Xiaomi Redmi Note 9 PRO. Dostępny on jest z ceną na start 119,00 zł i w 30 ratach po 30 zł. Razem - 1 019,00 zł.

T-Mobile M " Opłata na start" Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Xiaomi Redmi Note 9 PRO 119,00 zł 30,00 zł 30 1 019,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Sklep Razem 2 339,00 zł Xiaomi Redmi Note 9 PRO 0,00 zł 119,90 zł 10 1 199,00 zł Różnica -180,00 zł

Smartfona tego kupimy aktualnie za 1 199 zł lub w 10 ratach 0% po 119,90 zł w Media Expert, a więc dokładnie 180 zł drożej, co daje nam obiecane 6 rat za darmo.

Tak więc na cztery sprawdzone smartfony w promocji, dwa są dokładnie o tyle tańsze, co koszt sześciu rat, jeden to równowartość 4 rat, ale za to jednocześnie jeden to równowartość 8 rat. Te sprawdzone i pozostałe promowane smartfony znajdziecie na stronie promocji T-Mobile.