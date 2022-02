Orange i Play obniżają stawki połączeń międzynarodowych na Ukrainę

Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych na Ukrainę w Orange

Orange w swoim komunikacie informuje o obniżeniu o 80% ceny połączeń międzynarodowych na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe do poziomu 0,29 groszy za minutę, czyli do kosztu połączenia krajowego w Polsce. Obniżony koszt obowiązuje zarówno dla abonentów Orange jak i Nju Mobile oraz w ofertach na kartę do 10 marca.

W tym wyjątkowo trudnym dla Ukrainy czasie Orange Polska i nju mobile od jutra obniżają ceny połączeń międzynarodowych z Polski na Ukrainę o ponad 80%. To wsparcie znacząco ułatwi kontakty mieszkającym w Polsce Ukraińcom z ich rodzinami i bliskimi pozostającymi w kraju.

Z kolei klienci korzystający z oferty drugiej submarki Orange Flex, mogą aktywować w swojej aplikacji pakiet pakiet 100 minut rozmów międzynarodowych na Ukrainę zupełnie za darmo. Aby go włączyć, w zakładce z kodami promocyjnymi wystarczy wpisać kod: UKRAINA.

Ponadto Orange przypomina, iż tak jak dotychczas, klienci Orange Flex mają za darmo aktywowany pakiet Social Pass, który nie pomniejsza transferu danych podczas korzystania z komunikatorów, również tych popularnych na Ukrainie: WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram oraz Twitter.

Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych na Ukrainę w Play

Z kolei Play przyznaje 120 darmowych minut na połączenia z numerami największych operatorów na Ukrainie: Kyivstar, Vodafone, Lifecell oraz 10 GB transferu danych dla klientów Play na Kartę.

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, jako operator, z którego usług korzysta wielu obywateli Ukrainy, pragniemy okazać solidarność i wsparcie w tej bezprecedensowej sytuacji. Będąc firmą telekomunikacyjną, chcemy wszystkim zapewnić możliwość kontaktu z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji, tak istotny w obecnym czasie.

Natomiast dla wszystkich klientów operatora zostaną obniżone stawki za połączenia do tych samych ukraińskich operatorów Kyivstar, Vodafone, Lifecell do poziomu również 29 groszy za minutę. Wystarczy aktywować tę usługę kodem USSD: *111*201*1#.

Dodatkowo Play przygotował specjalne pakiety w ofercie na kartę - Play na kartę dla obywateli Ukrainy. W pakiecie za 35 zł, aktywowanym w aplikacji mobilnej Play24 można skorzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS w Polsce, 30 GB transferu danych oraz aż 1000 minut na połączenia z numerami w sieci Kyivstar, Vodafone, Lifecell.

Klienci nie korzystający z aplikacji Play24 mogą podobny pakiet włączyć kodem na telefonie i aktywować pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS w Polsce, 15 GB transferu danych i również 1000 minut na połączenia do Ukrainy.

Są też dwa tańsze pakiety jednorazowe z 1000 minut na połączenia do Ukrainy - za 30 zł razem z pakietem 10 GB transferu danych na korzystanie z komunikatora Viber oraz za 25 zł tylko z 1000 minut na rozmowy z Ukrainą. Trzeci na zrzucie pakiet, to już wspomniana wcześniej darmowa opcja na tańsze połączenia na Ukrainę, dla wszystkich klientów z aktywnym kontem w ofercie na kartę w Play.

Szczegóły wszystkich pakietów i potrzebnych kodów do ich aktywowania dostępne są na stronach Play na kartę.

Źródło: Orange/Play.

Stock Image from Depositphotos.