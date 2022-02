Internet mobilny to wciąż dla wielu gospodarstw domowych w Polsce jedyna możliwość na skorzystanie z dostępu do sieci w swojej lokalizacji. Postanowiłem więc przyjrzeć się, na jaki wydatek muszą się przygotować, by móc taki dostęp wykupić.

Jeszcze w lipcu zeszłego roku T-Mobile wprowadził rewolucję w ofertach na domowy internet mobilny, udostępniając prawdziwy nielimitowany dostęp do internetu mobilnego. Minęło prawie pół roku od tego czasu, więc to dobry moment, by sprawdzić jak wpłynęła ona na ofertę u pozostałych operatorów.

Zestawienie to podzielimy na dwie części. Pierwsza poświęcona ofercie Play i Plus, których oferty mają największe limity transferu danych prędkości z dostępem do 5G. Druga Orange i T-Mobile z ofertami na domowy internet mobilny dostępny tylko w technologii LTE.

Pojawią się tu zapewne głosy, że oferta T-Mobile również dostępna jest w 5G, ale ja bazuje na drobnym druku pod ich ofertą, która jasno wskazuje co innego:

Pojęcie „Nielimitowany Internet Domowy” dotyczy dostępu do mobilnego Internetu w zasięgu sieci Operatora i oznacza możliwość korzystania z usługi w „Strefie domowej” bez limitu objętości danych oraz bez zmiany deklarowanej szacunkowej prędkości maksymalnej przez cały czas obowiązywania umowy. Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii LTE w opcji usługi do 30 Mb/s wyniesie nie więcej niż 30 Mb/s, w opcji usługi do 60 Mb/s - nie więcej niż 60 Mb/s, a w opcji usługi do 90 Mb/s - nie więcej niż 90 Mb/s.

Tak więc sprawdzamy - w Play i Plus dobieramy do oferty ten sam router WiFi, podobnie w Orange i T-Mobile.

Domowy internet mobilny w Play

W Play oferta na internet mobilny z limitem transferu danych 1000 GB wraz z routerem WiFi - ZTE MC801A 5G, kosztuje na start za urządzenie 49 zł i później wraz z abonamentem 230 zł. Łącznie więc przez cały okres zobowiązania zapłacimy za ten zestaw 5 569,00 zł.

Domowy internet mobilny w Plus

Z kolei w Plusie ten sam zestaw, czyli dostęp do internetu mobilnego z limitem 1000 GB wraz z routerem WiFi - ZTE MC801A 5G, kosztuje na start 1 zł i później w abonamencie dwuletnim 275 zł miesięcznie. Razem po dwóch latach koszt ten zamknie się nam w kwocie 6 601,00 zł.

Domowy internet mobilny w Orange

W Orange internet mobilny oferowany jest wyłącznie w zasięgu sieci LTE i w najdroższym abonamencie limit transferu danych na pełnej prędkości wynosi 500 GB w miesiącu - w tym 50 GB poza strefą domową. Do tego dobieramy router z najwyższą kategorią LTE w ofercie - TCL LINKHUB HH130V1 LTE Cat13 Home Station.

Na start za ten zestaw zapłacimy 0 zł i poźniej za abonament i raty za sprzęt - 69,99 zł miesięcznie. Łączny koszt wyniesie nas więc 1 679,76 zł.

Domowy internet mobilny w T-Mobile

W T-Mobile również dobieramy najdroższa ofertę na domowy internet mobilny - Internet domowy L za 80 zł miesięcznie, w ramach której możemy korzystać z dostępu do internetu mobilnego bez limitu danych, jedynie z limitem prędkości i to aż 90 Mb/s, co w zupełności powinno wystarczyć do komfortowego korzystania z dostępu do sieci w domu. I tak, na start zapłacimy za router TCL LINKHUB LTE Cat13 9 zł i później przez 2 lata po 80 zł miesięcznie za sam abonament, razem - 1 929,00 zł.

Najlepsze oferty na internet mobilny

Oferty na internet mobilny Orange T-Mobile Play Plus Limit transferu danych 500 GB nielimitowany 1000 GB 1000 GB Dostęp do 5G brak brak jest jest Opłata na start 0,00 zł 9,00 zł 49,00 zł 1,00 zł Abonament + router 69,99 zł 80,00 zł 230,00 zł 275,00 zł Łączny koszt 1 679,76 zł 1 929,00 zł 5 569,00 zł 6 601,00 zł

Patrząc po tych powyższych kosztach, nie ulega wątpliwości, iż najlepsze co można było zrobić w tym zakresie zrobił T-Mobile - dali nielimitowany internet z dobrą prędkością maksymalną i w rozsądnej cenie. Myślę, iż Orange powinien zrobić to samo, najlepiej w tej samej cenie. Podobnie Play i Plus, u których niemal trzykrotnie więcej trzeba zapłacić za dostęp do internetu mobilnego. Wprawdzie w zasięgu 5G, ale nie jestem przekonany czy w rzeczywistości doświadczenie klientów z korzystania z tej nowej technologii w obecnym kształcie jest dużo lepsze niż aktualne LTE z agregacją w Orange i T-Mobile.

Stock Image from Depositphotos.