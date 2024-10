Nowa generacja płyt głównych MSI Z890 dla Intel Core Ultra 200S

Seria MEG: Topowa wydajność

Seria MEG (MEG Z890 GODLIKE, MEG Z890 ACE, MEG Z890 UNIFY-X) to flagowe modele MSI, które redefiniują granice wydajności i designu. Model MEG Z890 UNIFY-X, specjalnie zaprojektowany do podkręcania, osiąga imponujące częstotliwości pamięci aż do 9600 MT/s. Te płyty główne są wyposażone w 26-fazowe systemy zasilania VRM Duet Rail, co pozwala im radzić sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami. Innowacyjny projekt EZ Link upraszcza zarządzanie kablami poprzez konsolidację panelu przedniego, wentylatorów i złączy RGB, tworząc bardziej zorganizowany i funkcjonalny montaż. Kontrolery Tuning w modelu UNIFY-X umożliwiają użytkownikom przekraczanie granic podkręcania, a wbudowany ekran EZ Digit Debug LED pozwala na szybkie diagnozowanie problemów.

Dzięki MSI Ultra Engine, użytkownicy mogą podkręcać moduły RAM do imponujących 9200+ MT/s w całej serii Z890. Model MEG Z890 UNIFY-X jest wyjątkowo zaprojektowany do podkręcania, osiągając jeszcze wyższe częstotliwości pamięci na poziomie 9600 MT/s. Płyty główne Z890 wyposażono również w funkcje takie jak AI Boost, Game Boost, Performance Preset oraz ulepszone profile pamięci XMP, które umożliwiają użytkownikom osiąganie nowych wyżyn wydajności systemu. MSI Ultra Connect wprowadza nowoczesne opcje łączności, w tym Thunderbolt 4, Intel Killer 5G LAN oraz Intel Killer Wi-Fi 7, oferując prędkości do 5,8 Gb/s i wsparcie kanału o szerokości do 320 MHz. Dzięki wsparciu dla TriLink Connectivity i PCIe Gen 5.0, płyty główne są przygotowane na przyszłe karty graficzne i SSD. Ponadto wszystkie płyty główne MSI Z890 są wyposażone w złącze Thunderbolt 5, co zabezpiecza użytkowników na przyszłość.

Seria MPG: Gaming na wyższym poziomie

Seria MPG (MPG Z890 EDGE TI WIFI, MPG Z890 CARBON WIFI) łączy styl z wysoką wydajnością, dostosowując się do potrzeb wymagających graczy. Te płyty główne charakteryzują się eleganckim designem w kolorach Carbon Black lub Silver White, z subtelnym podświetleniem RGB. Wyposażone w 20-fazowy system zasilania Direct Power Phase i 110A Smart Power Stages, płyty MPG Z890 bez problemu radzą sobie z najmocniejszymi procesorami Intel Core Ultra. Dodatkowo, przedłużony radiator połączony z rurką cieplną zapewnia efektywne chłodzenie i utrzymuje optymalną wydajność termiczną.

Kontynuując podejście przyjazne użytkownikowi, MSI wprowadza funkcje EZ DIY, które upraszczają proces budowy i modernizacji. Nowe EZ PCIe Release i EZ PCIe Clip II umożliwiają szybkie i łatwe wypinanie kart graficznych, a Steel Armor II zapewnia większą trwałość slotów PCIe. Funkcje takie jak EZ M.2 Shield Frozr II oraz EZ M.2 Clip II gwarantują bezproblemową instalację M.2 bez użycia narzędzi. Dodatkowe funkcje, takie jak EZ Conn-Design, EZ Antenna oraz wyświetlacz Debug LED, dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami i rozwiązywanie problemów.

Seria MAG: Solidna konstrukcja

Seria MAG (MAG Z890 TOMAHAWK WIFI) kontynuuje tradycję MSI Arsenal Gaming, oferując solidność i niezawodność w przystępnej cenie. Płyty główne z tej serii cechują się eleganckim, czarnym designem i są wyposażone w 16-fazowy system zasilania Duet Rail, 90A Smart Power Stages oraz rozszerzony radiator. Te komponenty gwarantują najwyższą wydajność nawet podczas najbardziej wymagających sesji gamingowych. Seria MAG jest także zgodna z filozofią MSI EZ DIY, co ułatwia instalację komponentów takich jak karty graficzne i dyski M.2 SSD, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.

Seria PRO: Biznesowa elegancja

Seria PRO (PRO Z890) to płyty główne zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, od pracy biurowej po codzienne zadania. Charakteryzują się eleganckim, srebrnym designem i oferują stabilną oraz niezawodną wydajność dzięki 16-fazowemu systemowi zasilania Duet Rail. Minimalistyczny design i uproszczony proces budowy komputera, z takimi funkcjami jak EZ M.2 Shield Frozr II oraz EZ M.2 Clip II, czynią te płyty główne łatwymi w montażu i użytkowaniu. Pod względem łączności, seria PRO obsługuje Intel Wi-Fi 7, Realtek 5G LAN oraz Thunderbolt 4, gwarantując szybkie i stabilne połączenia oraz kompatybilność na przyszłość.

MSI Z890 to synonim najwyższej wydajności, przyszłościowych funkcji oraz bezproblemowego doświadczenia budowy, co czyni je idealnym wyborem dla użytkowników procesorów Intel Core Ultra. Dzięki zaawansowanym funkcjom i innowacjom każda z serii MEG, MPG, MAG i PRO oferuje unikalne korzyści, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.