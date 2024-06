MSI Cubi - Mikrokomputer z uniwersalnym monitorem

Ciekawą ofertę ma między innymi MSI ze swoimi komputerami z serii Cubi. Sprawdziłem jedno z takich urządzeń w połączeniu z uniwersalnym monitorem MSI PRO MP251P z matrycą o odświeżaniu 100 Hz.

MSI Cubi - specyfikacja

W moje ręce trafił komputer wyposażony w procesor Core i5-1235U bazujący na architekturze Alder Lake i wyposażony w 2 rdzenie Performance i 8 rdzeni Efficiency, które mogą pracować nawet z zegarem 4,4 GHz. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM, dyskiem 512 GB i wbudowanym układem graficznym otrzymujemy świetny terminal, który sprawdzi się w pracy biurowej. Największą zaletą tego komputera są jego wymiary, mierzy zaledwie 124 x 124 x 53 mm i waży nieco ponad pół kilograma, co oznacza, że można go postawić praktycznie na każdym biurku. W zasadzie do działania potrzebuje tylko zasilania, monitora oraz oczywiście klawiatury oraz myszki.

Dlatego MSI zaproponowało aby w zestawie sprawdzić też monitor MSI PRO MP251P, który jest bardzo uniwersalną propozycją wyposażoną w technologie chroniące wzrok oraz odświeżanie 100 Hz, które w znaczący sposób poprawia komfort korzystania z komputera podczas tradycyjnego 8-godzinnego dnia pracy. Poza tym monitor wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i przekątnej 24,5 cala oferuje szeroki zakres regulacji wysokości i nachylenia, a nawet specjalne ustawienia w OSD, które pozwalają dopasować jego ustawienie zgodnie z wymaganiami BHP. Dzięki temu możemy zająć zdrową pozycję za biurkiem i cieszyć się mniejszym zmęczeniem podczas długi godzin spędzonych przed ekranem.

MSI Cubi + MSI Pro MP251P - zestaw uniwersalny

Pomimo swoich niewielkich rozmiarów MSI Cubi oferuje całkiem pokaźny zestaw portów rozszerzeń. Na froncie znajdziemy dwa USB Typu A oraz USB Typu C (wszystkie w standardzie 3.2 Gen2) oraz wyjście słuchawkowe. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce na HDMI, DisplayPort, dwie karty sieciowa (w tym jedna 2.5 Gbps) oraz kolejne dwa portu USB Typu A (3.2 Gen2). Do tego dochodzi też wsparcie dla technologii Bluetooth 5.3 oraz WiFi 6, co daje pełnoprawną łączność bezprzewodową. Cała konstrukcja jest bardzo kompaktowa, ale nie ma wbudowanego zasilacza, więc musimy do niej podłączyć dodatkowe urządzenie, rozmiarami zbliżone do tego co otrzymujemy wraz z komputerami przenośnymi.

W zestawie mamy zresztą też szereg innych dodatków, jak chociażby płytkę pozwalającą na montaż urządzenia na monitorze czy przewód zakończony włącznikiem, który możemy sobie zamontować w wygodnym miejscu, jeśli sam komputer schowamy np. za monitorem. W pakiecie jest też dodatkowy przewód pozwalający na podłączenie dysku 2.5 cala z interfejsem SATA oraz wspomniany zasilacz z przewodem zasilającym.

Nic nie stoi też na przeszkodzie aby swoją konfigurację rozbudować. Po zdjęciu dolnej obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do slotów na pamięć RAM oraz dysku SSD podłączonego do portu M.2. To tutaj też możemy podłączyć przewód do montażu dodatkowego dysku. Na tym jednak nasze możliwości się kończą, bo sam procesor jest już wlutowany w płytę główną.

Jeśli zaś chodzi o monitor MSI PRO MP251P to jego przypadku poza samym ekranem otrzymujemy uchwyt ze sporym zakresem regulacji, zasilacz oraz przewód HDMI. Monitor można też bez problemu zamontować na uchwycie uniwersalnym zamontowanym do biurka, pod warunkiem, że obsługuje on standard VESA 100. Z tym jednak nie powinno być problemów.

Łącząc te dwa produkty w jedną całość otrzymujemy pełnoprawny komputer, do którego potrzebna jest nam już tylko klawiatura oraz myszka, najlepiej w wersji bezprzewodowej. Jak widać na poniższym zdjęciu, MSI Cubi to naprawdę bardzo miniaturowy komputer, który jednak z powodzeniem radzi sobie z codziennymi zadaniami.

MSI Cubi - wydajność i wrażenia z użytkowania

Intel Core i5-1235U nie jest może demonem wydajności, ale bez problemów radzi sobie z typowo biurowymi zadaniami pod kontrolą systemu Windows 11. Można by się pewnie było pokusić o nieco większą liczbę rdzeni P, ale odbiłoby się to zapewne na temperaturach. Tymczasem ten komputer nawet pod maksymalnym obciążeniem wszystkich rdzeni rzadko przekracza temperaturę 65 stopni Celsjusza. Co więcej nie wiąże się to wcale z jakimś przesadzonym hałasem. System chłodzenia nie wkręca się na tak wysokie obroty, które mogłyby powodować dyskomfort dla użytkownika. MSI dobrało bardzo trafnie całą konfigurację, co sprawia, że korzystanie z tego zestawu jest praktycznie bezproblemowe.

Trzeba tylko pamiętać, że MSI Cubi nie nadaje się do grania. Zintegrowany w tym modelu układ graficzny Intela nadaje się raczej tylko do wyświetlania obrazu w 2D, tym bardziej, że nie mamy też tutaj zbyt wiele pamięci RAM. Nieco lepiej mogłoby być po włożeniu drugiej kości pamięci.

Bardzo dobrą wydajność oferuje też zastosowany dysk SSD o pojemności 512 GB. To średniej klasy nośnik zdolny do pracy z prędkością nieco ponad 3200 MB/s przy odczycie i 1600 MB/s przy zapisie danych, co w typowych zastosowaniach będzie wartością wystarczającą.

MSI PRO MP251P - świetny, uniwersalny monitor

Monitor MSI PRO MP251P to bardzo tani monitor. Jego cena oscyluje obecnie w okolicach 500 złotych, co jednak wcale nie oznacza, że jest kiepski. Owszem może maksymalna jasność nie powala na kolana, bo są to okolice 300 nitów, ale w domowych/biurowych warunkach to wystarczające. Co więcej podświetlenie jest bardzo równomierne, więc obraz wygląda bardzo dobrze. Matryca IPS jest bardzo dobrej jakości i pokrywa niemal 95% podstawowej przestrzeni barwowej sRGB. Po kalibracji odwzorowanie kolorów stoi na bardzo wysokim poziomie. Błąd delta wynosi zaledwie 0,43, podczas gdy rekomendowana norma to wartość 1.

Dodając do tego szeroki zakres regulacji położenia monitora, łącznie z funkcją pivot oraz rozbudowane menu OSD, w którym znajdziemy wspomniane już wcześniej ustawienia związane z dbaniem o nasze oczy, trudno nie polecić tego urządzenia. Wisienką na torcie jest obsługą odświeżania 100 Hz, która zmniejsza zmęczenie wzroku i poprawia płynność obrazu. Miejcie tylko na uwadze, że posiada tylko dwa wejścia - HDMI oraz analogowe D-Sub.

MSI Cubi - podsumowanie

MSI Cubi robi bardzo dobre wrażenie pod każdym względem. To świetnie wykonany niewielki komputer, który ma w zasadzie wszystko co jest nam potrzebne do typowo biurowej pracy. Jednocześnie oferuje to w bardzo kompaktowych wymiarach, rzadko spotykanych na rynku. Z takim komputerem brak miejsca na biurku nie jest już żadnym problemem. Jeśli cały zestaw sparujemy z odpowiednim monitorem, to niewielkim kosztem zyskujemy bardzo fajną stację roboczą. Widziałbym takie rozwiązania nie tylko w biurach, ale również w domach, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Laptop nie zawsze jest najlepszym wyborem, a MSI Cubi z niewielkim monitorem będzie znacznie wygodniejszy w codziennym użytkowaniu.

Artykuł powstał przy współpracy z marką MSI.