Mapy Google na iOS miały tę funkcję od lat. Teraz nareszcie trafi na Androida

Google to jak wiemy firma, która odpowiada za rozwój systemu Android. Co więcej - dostarcza też szereg aplikacji, które stanowią trzon prawie każdego telefonu. Po pierwsze - mowa tu chociażby o przeglądarce Chrome, z której korzysta praktycznie każdy na Androidzie. Udział alternatyw w postacji Opery, Edge'a czy Firefoxa jest wręcz znikomy. Po drugie - YouTube, który od lat jest najpopularniejszą platformą do przesyłania wideo przez użytkowników i w końcu po trzecie - Mapy Google, bez których poruszanie się i podróżowanie byłoby dużo, dużo trudniejsze.

Wydawać więc by się mogło, że to właśnie własna platforma będzie tą, dla której Google będzie rezerwować wszystkie nowości w swoich programach. Tak się jednak nie dzieje i mamy wiele przykładów na to, że często to użytkownicy ekosystemu Apple otrzymują nowości i ciekawe funkcje jako pierwsi. Tak było właśnie z mapami Google przez ostatni czas i dopiero teraz Google zmienia swoją decyzję.

Mapy Google z informacjami o pogodzie w Androidzie

Google Maps pełne są przydatnych informacji. Dziś możemy tam znaleźć chociażby informacje o przejezdności dróg, korkach, wypadkach czy komunikacji miejskiej, a także - dane o firmach, sklepach i ciekawych miejscach. Jednocześnie, od ponad 4 lat użytkownicy Androida mogli tylko z zazdrością patrzeć na osoby z iPhone'ami, które w swojej aplikacji Google Maps mogły nie tylko sprawdzić trasę dojazdu do jakiegoś miejsca, ale też - to jaka pogoda panuje w miejscu docelowym i jak wygląda tam prognoza na najbliższe dni.

Źródło: Depositphotos

Teraz jednak Google ogłosiło, że jest gotowe przenieść tę funkcję także na swoją własną platformę. Oznacza to, że możliwość sprawdzenia prognozy trafi w najbliższym czasie na Androida. Czy jest to funkcja, która komuś odmieni życie? Absolutnie nie, ale przecież już od lat rozwój programów nie polega na fundamentalnych zmianach i stawianiu wszystkiego na głowie, ale na takich właśnie miłych dodatkach, a podejrzewam, że jeżeli ktoś planuje podróż na dalsze odległości przy użyciu właśnie Google Maps, informacja o tym jakiej pogody może się spodziewać jest w takim wypadku bardzo przydatna.

Mapy to nie jedyna aplikacja Google, która była lepsza "na iOS" ogólny trend tego, że programy Google wydają się tam lepiej dopracowane, zdaje się być widziany przez wiele osób. Powstaje jednak pytanie - dlaczego tak jest?

Źródło: Depositphotos