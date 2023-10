Miłośnicy Xiaomi w szoku. Zniknie ich ulubiony system

HyperOS zastępuje MIUI

Plotki o końcu MIUI pojawiały się już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj Xiaomi wreszcie oficjalnie ogłosiło, że po 13 latach kończy z rozwojem swojej nakładki na Androida. Miłośnicy telefonów chińskiego producenta nie będą pewnie zadowoleni, ale moim zdaniem to dobry krok. Nakładka Xiaomi nigdy nie przypadła mi do gustu i nie wydawała się zbyt intuicyjna, teraz firma ma szansę to naprawić. HyperOS jest owocem prac prowadzonych od kilku dobrych lat, chiński producent chce w ten sposób lepiej połączyć cały ekosystem swoich urządzeń, począwszy od smartfonów, przez wszelkiego rodzaju elektronikę konsumencką, a na urządzenia smart home kończąc.

Wedle zapowiedzi HyperOS będzie stopniowo wdrażany w starszych smartfonach przez cały 2024 rok, a pierwszym modelem wspierającym to rozwiązanie będzie flagowiec - Xiaomi 14. Premiera tej "słuchawki" spodziewana jest jeszcze w październiku, więc niedługo powinniśmy się dowiedzieć jak wygląda nowy system Xiaomi. Jak do tej pory nie ujawniono ani jednego obrazka, który przedstawiałby wygląd nowego systemu, więc chociażby z tego względu warto będzie śledzić konferencję Chińczyków.

HyperOS ma być połączeniem Androida oraz systemu stworzonego na potrzeby urządzeń IoT, który Xiaomi stworzyło pod nazwą Vela. Prace nad tym systemem rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, więc proces integracji trwał już od dłuższego czasu. Wedle zapowiedzi firmy współpraca obu systemów jest bardzo dogłębna, co powinno otworzyć całkiem nowe możliwości przed posiadaczami smartfonów Xiaomi, ale na szczegóły musimy poczekać przynajmniej do premiery Xiaomi 14. Nie jest wykluczone, że za kilka dni pojawią się jakieś przecieki, ale obecnie HyperOS jest jedną wielką niewiadomą.