Nowy przycisk Android Auto już dostępny. Jest bardzo przydatny

Android Auto z nowym przyciskiem

Wybór między Android Auto, a Apple Car Play nie jest jednoznaczny. Mam wrażenie, że system Apple pod kilkom względami spisuje się lepiej, działa bardzo płynnie i od wielu już lat ma wygodniejszy interfejs. Google natomiast wygrywa funkcjonalnością swoich map, która na Androidzie jest nieco lepsza. Opisywałem to już zresztą w osobnym artykule i póki co zdania nie zmieniam. Ciekawie może się natomiast zrobić gdy Apple odświeży swój system, co ma nastąpić podobno jeszcze w tym roku i wiąże się z wprowadzeniem bardziej zaawansowanych funkcji do nowych samochodów. To jednak nadal spekulacje i potencjalne zmiany ocenimy gdy nowe rozwiązanie faktycznie się pojawi.

Posiadaczom smartfonów z Androidem pozostaje natomiast tylko się cieszyć, że Android Auto z nowym interfejsem i ostatnimi zmianami w mapach jest coraz bardziej przyjazne użytkownikowi. Szczerze mówiąc jeśli w Mapach wreszcie pojawiłyby się ograniczenia prędkości i możliwość zgłaszania zdarzeń drogowych, to chyba niczego więcej bym nie potrzebował. Być może kiedyś się tego doczekam, a póki co trzeba się cieszyć z małych zmian. Jedną z nich, która pojawiła się w najnowszej wersji oznaczonej numerem 10.6 jest przycisk służący do rozłączania telefonu z samochodem. Pojawił się on w powiadomieniu na ekranie telefonu, które informuje o aktywności usługi Android Auto.

O ile w przypadku połączenia telefonu z samochodem przy pomocy kabla, rozłączenie Android Auto sprowadza się do wyciągnięcia wtyczki, o tyle z połączeniem bezprzewodowym nie jest tak prosto. Android Auto bez kabla staje się coraz popularniejsze, bo nawet jeśli wasz samochód tego nie obsługuje to można kupić specjalny adapter - AAWireless lub Carsifi, który taką funkcjonalność doda. Wygoda bezprzewodowego połączenia jest nie do przecenienia, choć w dłuższych trasach i tak trzeba zadbać aby podładować baterię. Na krótkich odcinkach to jednak wygodne rozwiązanie, ale do tej pory brakowało opcji do jego szybkiego wyłączenia. Teraz sprowadzi się do jednego kliknięcia na ekranie telefonu. To zazwyczaj łatwiejsze niż przełączanie się przez opcje Android Auto na ekranie samochodu, co wymaga szukania odpowiedniej opcji na liście dostępnych aplikacji. Przycisk przyda się też, gdy nasz samochód połączy się nie z tym smartfonem co chcieliśmy, co też czasami się może zdarzyć.