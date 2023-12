Wielka zmiana w Chrome na Androidzie. Dostaną ją wybrani

Google coraz więcej uwagi przykłada tabletom z Androidem. To dobrze — bo można odnieść wrażenie, że od lat temat ten jest dla nich takim... trochę niewygodnym. O ile na iPadach zarówno Apple jak i sami twórcy aplikacji dbają o możliwie jak najlepsze wersje aplikacji na większe ekrany, o tyle na Androidzie w wielu przypadkach są to po prostu zeskalowane wersje ze smartfonów.

Dlaczego wiele aplikacji na tabletach z Androidem jest zaniedbanych?

Trochę to zrozumiałe, trochę jednak smutne. Ale prawda jest taka, że wiele z tych zaniedbań wynika z... zainteresowania jakim cieszą się tablety z Androidem. Twórcy widzą w statystykach jak niewielki procent użytkowników korzysta z ich oprogramowania na tabletach.

Doszło jednak do sytuacji, w której nawet twórcy systemu niespecjalnie chcą poświęcać im uwagę. Google od kilku miesięcy sukcesywnie jednak aktualizuje swoje aplikacje. I teraz zmian doczekała się przeglądarka Google Chrome na tabletach z Androidem. Ale nie wszyscy z niej skorzystają.

Źródło: Depositphotos

Google Chrome domyślnie otworzy desktopowe wersje stron na tablecie. Jest jednak haczyk

Google zawsze zależało na tym, by tablety z Androidem działały możliwie jak najsprawniej. Jeżeli pamiętacie lawinę taniutkich urządzeń sprzed lat, to pewnie też doskonale pamiętacie jak fatalnie one działały. I trudno się dziwić. Teraz jednak większość tabletów z Androidem jest co najmniej w porządku. Ale mimo wszystko zmianę w wyświetlaniu stron Google wprowadza wyłącznie użytkownicy, których urządzenia spełniają dwa kryteria.

W miarę jak ekosystem tabletów z Androidem staje się coraz bardziej dostępny, odkrywamy, że witryna na komputery stacjonarne może być często lepszym doświadczeniem niż witryna mobilna.

Zmianę tę mają dostać tablety, które określane są przez Google mianem "premium". Te jednak muszą spełniać dwa warunki: po pierwsze, oferować co najmniej 8 GB pamięci RAM. Po drugie: ekran o przekątnej 10 cali lub większy.

Dobra zmiana, na której skorzystają użytkownicy

Bez wątpienia to jedna z tych zmian, które są na wielki plus i sprawią, że użytkownikom z tabletami które załapią się na tę nowość będzie surfowało się po sieci jeszcze wygodniej. To zmiana, która od lat dostępna jest na nowszych tabletach Apple. I różnica w komforcie korzystania z nich jest absolutnie nie do porównania.