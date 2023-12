Apple nie wywiąże się z obietnic. Dwie funkcje nie trafią do iPhone'a w tym roku

iOS 17 od pierwszych zapowiedzi nie urzekał ilością nowych funkcji. W dniu premiery wielu z nich brakowało, a teraz dowiadujemy się że część nie trafi do nas nawet do końca roku...

Kalendarz aktualizacji w świecie Apple może i jest bardzo punktualny i cały zestaw produktów może liczyć na nowości tu i teraz, ale... no trudno ukryć, że ze spełnianiem obietnic idzie firmie ostatnio dość słabo. Na czerwcowej konferencji WWDC zawsze słyszymy huczne zapowiedzi związane z tym, czego możemy spodziewać się za kilka miesięcy w systemie. I choć w ostatnich latach zmian jest tyle co kot napłakał, to i tak firmie nie udaje się ich dowieźć na czas.

Oprogramowanie Apple łapie opóźnienie za opóźnieniem

W tym roku nawet jedyna sensowna nowa funkcja Apple Watcha była czymś, na co użytkownicy musieli poczekać kilka tygodni dłużej. Niewiarygodne, a jednak. iOS 17 nie jest w tym temacie ani trochę lepszy. I choć może nie jest to aż tak fajna funkcja jak deaktywacja powiadomień w zegarku, to trzeba przyznać, że Apple nie stanęło na wysokości zadania w temacie serwowania nowości możliwie sprawnie.

Wielu wierzyło że uda się nadrobić wszystkie obietnice do końca roku. Nic z tych rzeczy. Niektóre z zapowiedzianych nowości trafią do smartfonów Apple dopiero w przyszłym roku.

Jakich funkcji zabraknie w iOS do końca roku?

iOS 17.2 jest już prawie gotowy. Ale w ostatniej wersji beta Apple zdecydowało się zrezygnować z dwóch funkcji, które miały być dostępne już w tej odsłonie systemu. Chodzi o tworzenie wspólnych list odtwarzania na platformie Apple Music oraz wsparcie AirPlay w hotelach.

Pierwsza, na wzór tego co oferuje Spotify, pozwoli w gronie przyjaciół i rodziny wspólnie dodawać i usuwać utwory ze współdzielonej listy odtwarzania. Druga zaś zakładała wsparcie odtwarzania AirPlay w gronie współpracujących z firmą hoteli na całym świecie. Ma ona być idealna w swojej prostocie — i po zeskanowaniu kodu QR wyświetlonego na pokojowym telewizorze otrzymamy dostęp do streamowania w ten sposób materiałów wideo oraz muzyki w obrębie pokoju. Mowa tam oczywiście o telewizorach (opcjonalnie: rzutnikach) oraz inteligentnych głośnikach.

Te dwie funkcje zniknęły z iOS 17.2 — i pojawią się dopiero w kolejnej wersji systemu. Tej jednak spodziewać możemy się dopiero na początku przyszłego roku, czyli... jakieś pół roku po premierze nowej wersji systemu.

Harmonogram aktualizacji z każdym rokiem wygląda coraz gorzej

Przed laty każda nowa wersja systemu oferowała cały pakiet nowości. W ostatnim czasie jest ich coraz mniej i mniej, a i tak trafiają one z opóźnieniem. I gdyby chociaż udało się tworzyć dopracowane wersje systemu bez jakichkolwiek błędów i problemów, ale... to też tak nie działa. Po wypuszczeniu iOS 17 firma musiała połatać cały szereg błędów — w tym ten, który powodował przegrzewanie się baterii...