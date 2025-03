Notion Mail zmieni Waszego Gmaila nie do poznania. Pokochacie go!

Klient poczty Gmail? Tak, mimo że w celu stworzenia Notion Mail, przejęto na początku zeszłego roku Skiff Mail,- z własnym serwerem poczty, szyfrowaniem, adresami, itp., zdecydowano się tutaj nie wymyślać koła na nowo.

Twórcy Notion Mail postawili na znanego wszystkim Gmaila, z którego każdego dnia korzysta setki milionów internautów, posiadając tam od lat swój adres e-mail, i na który to pozakładane mają dziesiątki swoich kont internetowych.

Notion Mail, to po prostu ulepszony Gmail.

Notion Mail - nowy klient poczty Gmail

Po autoryzowaniu dostępu kontem Gmail, z naszej poczty przenoszone jest wszystko, co tam stworzyliśmy - etykiety, reguły, podpisy czy przekierowania. Przed uruchomieniem klienta, Notion dodało tylko jedną swoją inteligentną etykietę - Important, by pokazać, jak one działają.

Idealnie wybrał tylko te wątki, które są obecnie aktywne i niezakończone, w których to od kliku dni prowadzę konwersację z kilkoma osobami. Nie wiedział tylko, co zrobić z wiadomościami e-mail, które wysyłam do siebie z telefonu z linkami i tematami do przejrzenia, jak będę już na desktopie. Słusznie nic z tym nie zrobił, bo mam na to osobną etykietę - Moje.

Oczywiście, później sami możemy tworzyć takie automatyczne etykiety, wystarczy wpisać słowo kluczowe, według którego poczta ma grupować poszczególne wiadomości, na koniec włączając inteligentne grupowanie Notion AI dla przyszłych pasujących wiadomości.

Domyślny wygląd skrzynki odbiorczej, dzieli przychodzącą korespondencję na ostatnią, z wczoraj, sprzed tygodnia, miesiąca i dalsze.

Możemy jednak, zmienić ten wygląd wybierając predefiniowane grupowanie według wiadomości oznaczonych gwiazdką, oznaczonych jako ważne jeszcze na Gmailu, według firm i konkretnych osób, nadanemu priorytetowi, według stworzonych etykiet lub w dwóch grupach - nieprzeczytane i przeczytane.

Osobiście na Gmailu korzystałem na co dzień z tej ostatniej opcji, jednak zajmowała ona zbyt dużo czasu i była mało wygodna. Dla przykładu, wiadomości które już odczytałem, ale chciałem do nich wrócić później, z powrotem odznaczałem jako nieprzeczytane, by mi nie zginęły wśród innych e-maili.

Notion Mail jako menadżer zadań

W Notion Mail, można to zrobić bardziej wygodnie i funkcjonalniej. Otóż na start, wszystkie wiadomości są pozbawione statusu/priorytetu. Możemy wybranym z nich go nadać, według domyślnych statusów lub stworzonych na nowo przez nas.

Wystarczy kliknąć w ikonę na początku danej wiadomości, nadać wybrane priorytety i zmienić wygląd skrzynki odbiorczej, jako grupowanie według nadanego statusu.

Tworzenie wiadomości e-mail w Notion Mail

Jak mamy już stworzony swój ulubiony wygląd i wyświetlanie skrzynki odbiorczej, możemy przejść do drugiej podstawowej funkcji poczty, czyli tworzenia wiadomości. Tutaj też zaprzęgnięta została do działania sztuczna inteligencja, oprócz tradycyjnego tworzenia treści, możemy skorzystać z AI.

Możemy tu oczywiście zlecić bardziej złożone zadania lub poprosić o kilka propozycji takiej treści.

To też świetne narzędzie do umawiania spotkań, dzięki bezpośredniej integracji z kalendarzem (również Google Kalendarzem). Mamy tu od razu podgląd na terminy, możemy wybrać wolny oraz zapisać termin i czas spotkania.

Nie zabrakło tu też zaawansowanego formatowania tekstu, przesyłania kodu, listy zadań czy gotowych szablonów wiadomości, wraz z opcją tworzenia własnych, powtarzalnych treści wiadomości e-mail.

To tylko część funkcji, których nie sposób wszystkich opisać w jednym wpisie. Niemniej nawet tylko te podstawowe przenoszą korzystanie z poczty na wyższy poziom. Notion Mail z pewnością ułatwi i uprzyjemni tę czynność osobom, które na co dzień pracują na poczcie e-mail, bez konieczności sięgania po dodatkowe narzędzia w postaci menadżerów zadań czy osobnych kalendarzy.

Jeśli chcecie już teraz sprawdzić Notion Mail, a nie zapisaliście się jeszcze do testów, możecie to zrobić teraz pod tym adresem.