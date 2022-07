Skiff Mail - nowy konkurent Gmail z szyfrowaniem end-to-end

W ostatnim czasie trafiłem na Product Hunt na nowy projekt poczty e-mail o nazwie Skiff Mail. To kolejna próba po OnMail (od twórców Edison Mail) uszczknięcia nieco z rynku usług pocztowych od Gmaila i Outlooka.

Oczywiście niepodzielnie, również w naszym kraju króluje na tym rynku Gmail, z którego korzysta już ponad 10 mln rodaków. Niemniej codziennie pojawiają się nowi internauci, dla których jednym z pierwszych kroków jest założenie konta poczty e-mail. Niestety nie ma już wolnych, prostych i bez udziwnień adresów w tej najpopularniejszej usłudze pocztowej, warto więc rozejrzeć się za nowymi usługami.

O wspomnianej usłudze OnMail pisałem już wam trzykrotnie - cały czas działa i się rozwija. W darmowej wersji skorzystacie w niej z webmaila i aplikacji mobilnej na iOS i Androida. Do dyspozycji macie 10 GB transferu danych i 100 MB pojedynczych załączników oraz z pełen import swoich skrzynek z najpopularniejszych usług pocztowych.

Skiff Mail - nowa szyfrowana poczta e-mail

Twórcy Skiff Mail kuszą w nowej usłudze pocztowej szyfrowaniem poczty end-to-end, którego Gmail nie doczekał się do dziś i chyba nieprędko możemy się tego spodziewać. Co więcej, jest to rozwiązanie otwartoźródłowe, kod usługi możecie podejrzeć na GitHub.

W darmowej wersji, również mamy tu dostępną przestrzeń na poziomie 10 GB, wygodnego i ładnie wykonanego webmaila oraz aplikacje mobilne na iOS i Androida.

Układ i wygląd webmaila dużo bardziej mi odpowiada od tego w usłudze OnMail. Jest dużo bardziej przejrzysty, intuicyjny i funkcjonalnie zaprojektowany. Mamy tu główny panel z istą wiadomości, panel z podstawowymi folderami pocztowymi oraz dodatkowymi etykietami, które możemy dowolnie tworzyć w oparciu o przychodzącą korespondencję.

Niestety, w odróżnieniu od OnMail, na Skiff Mail nie uświadczymy pełnego importu skrzynek pocztowych, a jedynie samej poczty email w formacie .eml. Jeśli chodzi o dodatkowe ustawienia poczty, nie ma ich zbyt wiele. Umożliwiają one między innymi zmianę trybu wyświetlania, aktywowania dwuskładnikowego uwierzytelniania czy dodania do konta trzech aliasów pocztowych.

Oprócz poczty email, możemy tu również skorzystać na tym samym koncie z usług Pages i Drive, gdzie możemy zapisać własne dowolne pliki (również z szyfrowaniem end-to-end), jak i tworzyć samemu lub wspólnie ze znajomymi różne dokumenty. Co do pojemności dysku, w wiadomości email o starcie usługi mogłem przeczytać o darmowej przestrzeni 10 GB, jednak na swoim koncie w ustawieniach widzę tylko 1 GB. Jednak Skiff Drive to świeża usługa sprzed 3 dni, więc może jeszcze nie odświeżyło u mnie tego parametru.

Aplikacja mobilna Skiff Mail

Aplikacja mobilna do obsługi poczty jest do bólu prosta. Panel z folderami wyświetla się jako wysuwane z dołu menu, a ustawienia poczty ograniczają się jedynie do zmiany trybu wyświetlania.

Z kolei wyświetlanie korespondencji możemy przefiltrować w trzech trybach - wszystkie, przeczytane lub nieprzeczytane.

To w zasadzie wszystko, Skiff Mail może być nie tylko alternatywą do Gmaila czy Outlooka, ale dzięki szyfrowaniu również do znanych już Wam usług pocztowych Proton Mail czy Tutanota, które w darmowej wersji oferują odpowiednio zaledwie 0,5 GB i 1 GB pojemności skrzynki.

Darmowe konto na Skiff Mail założycie pod tym adresem, a aplikacje mobile znajdziecie na Google Play i App Store.

Źródło: Product Hunt.