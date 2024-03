Proton Mail to już nie tylko szyfrowana i bezpieczna poczta e-mail

Proton Mail zadebiutował w połowie maja 2014 roku, na początku była to tylko szyfrowana poczta e-mail, ale dziś to już pięć w pełni szyfrowanych end-to-end usług:

Proton Mail

Proton Drive

Proton VPN

Proton Calendar

Proton Pass

Zanim po krótce opiszę i pokażę Wam te usługi mała, aczkolwiek ważna uwaga - twórcy do dziś dotrzymują słowa danego na początku - Forever Free. To zrzut ekranu z pierwszej strony tej poczty w 2014 roku:



Proton Mail

Na start można było założyć sobie tutaj adres e-mail w domenie @protonmail.ch o pojemności 100 MB, z opcją wysyłki 500 wiadomości e-mail miesięcznie oraz z załącznikami max 25 MB.



Dziś to już trzy domeny w darmowej wersji: @protonmail.ch, @protonmail.com i @proton.me o pojemności 1 GB (na start jest 0,5 GB, z czasem rośnie do 1 GB), z limitem 150 wiadomości dziennie.



App Store dla urządzeń z iOS,

Google Play dla urządzeń z Androidem.

Proton Drive

Znajdziecie tu większość funkcji, które znacie z Gmaila, a więc odkładanie przychodzącej korespondencji na później, wysyłanie w późniejszym terminie, foldery czy etykiety.Korzystanie z poczty możliwe tu jest w przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych, a w aplikacji na komputery tylko w płatnej wersji, którą można za darmo tylko przetestować przez miesiąc.Proton Mail do pobrania z:

Proton Drive to 5 GB pojemności dysku. Możemy tu tworzyć foldery, przesyłać pliki i udostępniać je w postaci linku, z zabezpieczeniem hasłem czy terminem wygaśnięcia.



Pliki synchronizują się pomiędzy wersją przeglądarkową i mobilną, jeśli chcecie zsynchronizować je z komputerem można pobrać osobną aplikację desktopową,- w odróżnieniu od poczty, ta do dysku jest za darmo.



Proton Drive do pobrania z:

App Store dla urządzeń z iOS,

Google Play dla urządzeń z Androidem.

Proton Calendar

Proton Calendar zintegrowany jest z pocztą, podobnie jak moduł kontaktów, ale można go uruchomić w osobnej zakładce i wygodnie zarządzać nim w pełnej wersji. W bezpłatnej wersji możemy dodać do 3 kalendarzy oraz wysyłać i otrzymywać zaproszenia do wydarzeń.



Jeśli chodzi o aplikację na komputer, z uwagi na to, że jest zintegrowana z pocztą również jest płatna.



Proton Calendar do pobrania:

App Store dla urządzeń z iOS,

Google Play dla urządzeń z Androidem.

Proton VPN

W bezpłatnej wersji Proton VPN możemy aktywować jedno połączenie z jednym z 150 serwerów w 3 krajach. Jednak po zainstalowaniu w moim przypadku wyświetliły się oprócz Polski, cztery kraje: Holandia, Japonia, Rumunia i Stany Zjednoczone.



Aplikację na komputery czy wtyczki do przeglądarek pobierzecie pod tym linkiem.



Proton VPN do pobrania:

App Store dla urządzeń z iOS,

Google Play dla urządzeń z Androidem.

Proton Pass

Ostatnia z usług to menadżer haseł Proton Pass, dostępna jest w wersji przeglądarkowej, w postaci aplikacji na komputery, no i na urządzenia mobilne.



Możemy tu ręcznie wprowadzać swoje hasła (brak ograniczeń), dane kart płatniczych czy zaszyfrowane notatki (brak ograniczeń), a także tworzyć aliasy pocztowe (to dziesięciu aliasów), dzięki którym możemy ukryć swój prawdziwy adres e-mail - funkcja ta jest zintegrowana z pocztą Proton Mail. Stworzone sejfy (maksymalnie 2) można udostępniać do 2 użytkowników.



Proton Pass do pobrania:

App Store dla urządzeń z iOS,

Google Play dla urządzeń z Androidem.

Co z płatnymi wersjami? Jeśli darmowe opcje przypadły Wam do gustu, ale nie będą dla Was wystarczające, płatne pakiety zaczynają się od kwoty 4.99 euro miesięcznie. Za tę kwotę otrzymamy 15 GB współdzielonego miejsca na pocztę i dysk (czyli tyle, co w darmowej wersji ekosystemu Google), 10 adresów e-mail czy 25 osobistych kalendarzy z opcją udostępniania.