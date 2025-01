Hotmail – co stało się z legendarną pocztą Microsoft?

Hotmail był kiedyś globalnym synonimem internetowej poczty e-mail. Jeśli miałeś konto pocztowe w latach 90. lub na początku 2000. i nie była to Interia, Onet lub WP, istnieje spora szansa, że była to właśnie usługa Hotmail. To było „to coś” – prosty, darmowy i dostępny z każdego miejsca na świecie. Ale jeśli dziś spróbujesz znaleźć Hotmaila w sieci, natkniesz się raczej na Outlooka. Co właściwie stało się z tą kultową usługą? Przyjrzyjmy się historii Hotmaila i jego przemianie.

Początki poczty Hotmail

Hotmail wystartował 4 lipca 1996 roku. Tak, w amerykański Dzień Niepodległości. Symboliczne? Jak najbardziej. Twórcy, Sabeer Bhatia i Jack Smith, chcieli dać ludziom wolność od ograniczeń tradycyjnych usług pocztowych, które były powiązane z dostawcami internetowymi i wymagały konfiguracji na konkretnym urządzeniu. W czasach, gdy domowy internet stawiał pierwsze kroki, możliwość sprawdzenia poczty z dowolnego komputera nie była jeszcze standardem.

Hotmail zdobył gigantyczną popularność – w 1997 roku miał już ponad 8 milionów użytkowników. Microsoft szybko wyczuł potencjał i przejął firmę za 400 milionów dolarów. Jak na tamte czasy była to kosmiczna suma! I tak Hotmail stał się częścią imperium Microsoftu.

Wzloty i upadki pod skrzydłami Microsoftu

Po przejęciu Hotmail był rozwijany jako jedna z najważniejszych usług Microsoftu. Firma szybko zmieniła nazwę na „MSN Hotmail” i zintegrowała usługę ze swoimi innymi produktami. Niestety nie wszystko poszło po myśli giganta. Konkurencja rosła w siłę – Yahoo! Mail, a potem Gmail, który w 2004 roku zaskoczył wszystkich ofertą 1 GB darmowego miejsca na e-maile. Hotmail był wówczas wciąż ograniczony do kilku megabajtów. Zaczęło się robić ciasno, a frustracja użytkowników rosła. Microsoft próbował nadgonić zaległości, oferując większe skrzynki i nowe funkcje, ale coś zaczęło zgrzytać.

Windows Live Hotmail – próba odświeżenia

W 2007 roku Microsoft postanowił zmienić strategię i przekształcił Hotmaila w Windows Live Hotmail. Wygląd został unowocześniony, dodano nowe funkcje, a usługa stała się bardziej „zintegrowana” z innymi produktami Microsoftu. To niestety nie wystarczyło. Marka „Windows Live” nie do końca chwyciła, a Gmail przejmował coraz większą część rynku.

Microsoft zdawał sobie sprawę, że potrzebuje czegoś więcej niż tylko liftingu. I w końcu w 2012 roku zapadła decyzja: Hotmail odchodzi do lamusa, a na jego miejsce wskakuje Outlook.com.

Od Hotmaila do Outlooka

Migracja z Hotmaila do Outlooka nie była jedynie zmianą nazwy. Microsoft kompletnie przebudował swoją usługę pocztową. Nowy interfejs, więcej funkcji, lepsza integracja z Office i OneDrive. Outlook stał się bardziej „dorosły” i zorientowany na użytkowników, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko prostej skrzynki e-mail.

Co ciekawe, jeśli masz stare konto Hotmail, nadal możesz z niego korzystać, ale logujesz się już przez platformę Outlook.com. Twoje „@hotmail.com” w adresie e-mail to teraz bardziej relikt dawnych czasów niż coś, co kojarzy się z nowoczesnością. Ale nostalgia działa – wielu użytkowników do dziś trzyma się swoich starych adresów, jakby były internetowym amuletem z lat 90.

Dlaczego Microsoft zrezygnował z Hotmaila?

Głównym powodem była chęć odcięcia się od przestarzałego wizerunku. Hotmail kojarzył się z pocztą, która „kiedyś była fajna”, ale teraz nie pasowała do nowoczesnych standardów. Microsoft chciał stworzyć coś świeżego, co kojarzyłoby się z produktywnością, integracją z biznesowymi narzędziami i profesjonalnym podejściem. Outlook dawał te skojarzenia, Hotmail – już niekoniecznie.

Czy ktoś tęskni za Hotmailem?

Dla wielu osób Hotmail był symbolem pierwszych kroków w świecie internetu. To tam przychodziły pierwsze wiadomości od znajomych, pierwsze spamerskie łańcuszki i powiadomienia o nowych komentarzach na portalach społecznościowych. Z perspektywy czasu Hotmail wydaje się nieco ograniczony, ale właśnie ta prostota była jego siłą. Choć nikt nie chce wracać do czasów ograniczonych skrzynek e-mail, to wspomnienie Hotmaila budzi ciepłe uczucia.

Koniec pewnej epoki, początek nowej

Hotmail nie zniknął bez śladu. Wciąż żyje w sercach użytkowników i jako część historii internetu. Outlook przejął jego funkcje i legendarna platforma mogła odejść na zasłużoną emeryturę. Więc jeśli ktoś zapyta, „co stało się z Hotmailem?”, odpowiedź jest prosta: ewoluował, ale pamięć o nim pozostała w nostalgicznych serduszkach internautów lat 90... ;)