Jak zrobić coś z Niczego? Tak wygląda "przezroczysty" Nothing Phone

Do premiery Nothing Phone jeszcze miesiąc. Zanim telefon trafi do sprzedaży, możecie zobaczyć, jak będzie wyglądała jego tylna obudowa.

Oficjalna prezentacja Nothing Phone planowana jest na 12 lipca, jednak twórcy telefonu co jakiś czas zdradzają pojedyncze szczegóły związane z telefonem, który ma przynieść powiew świeżości do nudnego i bardzo powtarzalnego świata smartfonów. Nie da się ukryć, że marketing związany z marką, otoczka tajemniczość i skąpe informacje robią swoją robotę. O telefonie mówi się równie często, jeśli nie częściej niż o flagowcach i najpopularniejszych na rynku markach.

Nie dziwi więc fakt, że Carl Pei podgrzewa atmosferę i zdradza kolejne szczegóły na temat swojego najnowszego projektu. I robi to w sposób zabawny - podkreślająć, że firma postanowiła uprzedzić sprytnych internautów i leakerów i prezentuje to, czym Nothing Phone ma wyróżniać się na tle konkurencji - przynajmniej jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne.

Nothing Phone obnażony. Tak wyglądają plecki telefonu, który swoją premierę będzie miał w przyszłym miesiącu

Jeśli śledziliście w ostatnich dniach mediach społecznościowych, z pewnością natknęliście się na grafiki promujące Nothing Phone - choć bardziej przypominały reklamę sklepu zoologicznego. Ptaki (papugi?) siedziały na czymś, co miało być obudową wspomnianego telefonu. Bez konkretów i szczegółów, ale wystarczyło, by w sieci znów mówiono o Nothing Phone.

Dziś firma postanowiła odkryć jedną z najważniejszych kart, którą grało od kilku miesięcy. Poniżej możecie zobaczyć "plecki" Nothing Phone w całej okazałości. Bez obudowy, bez zbędnego plastiku. Tak jak zaprojektował go Carl Pei - bez niczego. Choć to "bez niczego" to zbyt daleko idące określenie. Tylna obudowa Nothing Phone'a nie pozwoli w pełni zajrzeć do jego wnętrza.

Jest ono zasłonięte przez białą warstwę ochronną z charakterystycznymi paskami świetlne, które kształtem oddają to, co mogliśmy już zobaczyć na innych materiałach prasowych. Mamy też mocno podkreślone cewki ładowania bezprzewodowego oraz kilka śrubek. To, czego nie widać, to dodatkowe zabezpieczenie w postaci szkła lub tworzywa. Czy w takiej postaci będzie sprzedawany Nothing Phone? Przekonamy się już 12 lipca - to wtedy telefon zostanie w pełni zaprezentowany.