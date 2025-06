O tym, że Garmin szykuje się do premiery nowego urządzenia wiemy już od kilku tygodni. Dotychczasowe przecieki były jednak dosyć skąpe w detale, ale tym razem dostaliśmy cały film promujący, który potwierdza wygląd i funkcję urządzenia nazwanego Garmin Index Sleep Monitor. To nic innego jak opaska naramienna, która powinna być wygodniejsza do spania niż zegarek. Niestety nadal nie wiemy, czy można z niej korzysta również podczas aktywności sportowych, zamiast np. pasa piersiowego.

Reklama

Garmin Index Sleep Monitor w pełnej krasie

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Index Sleep Monitor to opaska na ramię z wbudowanym najnowszym czujnikiem Garmin Elevate 5. generacji, który ma za zadanie mierzyć nasze tętno, natlenienie krwi, zmienność rytmu zatokowego (HRV) oraz wiele innych parametrów. Dzięki temu, że opaska jest dosyć szeroka i zakładana na ramię, ma być znacznie wygodniejsza do spania niż sam zegarek. Powinna też oferować dokładniejsze pomiary, o co zadba najnowsza generacja czujnika. Wygląda jednak na to, że Garmin będzie ją promował tylko jako urządzenie do użytku w nocy, a nie podczas treningów. Takie zastosowanie wydaje się nieco ograniczone, szczególnie jeśli wierzyć również przeciekom, że cena tego gadżetu ma wynosić aż 169 euro, czyli porównywalnie monitorami tętna na pas piersiowy.

Garmin Index Sleep Monitor to proste urządzenie, które nie posiada żadnego wyświetlacza, a jedynie sam czujnik, który parujemy oczywiście z aplikacją na smartfonie. Dzięki funkcji synchronizacji, dane na temat naszego snu przesyłane są automatycznie do zegarka, co pozwala określić poziom naszego zmęczenia i wartość wskaźnika Body Battery. Opaska ma mieć również funkcję inteligentnego budzika. Zamiast budzić was o wyznaczonej porze, zrobi to w okolicach wybranej godziny, wtedy gdy mamy lekki sen, tak aby nie zaburzać rytmu sennego. Teoretycznie powinno to być korzystne, ale pytanie jeszcze jak dobrze Garmin będzie sobie radził z wykrywaniem faz snu. W przypadku zegarków działa to niestety przeciętnie.

Jak już wspomniałem, Garmin Index Sleep Monitor nie będzie należał do tanich urządzeń. 169 euro to w przeliczeniu około 700 złotych, czyli całkiem sporo. Wszystko będzie zależało od dodatkowych funkcji jakie zaoferuje. Niestety optymizmem nie napawa też bateria, z filmu wynika, że powinna wystarczyć na 7 nocy, więc około 60 godzin pracy. Nie jest to wynik, który zwalałby z nóg. Port ładowania jest identyczny jak w przypadku zegarków. Jeśli zaś chodzi o datę premiery, to jak to zwykle u Garmina, nie ma żadnych informacji. Urządzenie może pojawić się w ofercie w każdej chwili, ale równie dobrze może to być w przyszłym tygodniu jak i na początku wakacji.