Nothing Phone (2) oficjalnie pokazany. Jakieś zaskoczenia?

Macie déjà vu? Ja tak. W zeszłym tygodniu na kanale jednego z największych technologicznych YouTuberów na świecie pojawił się materiał pokazujący, jak Nothing Phone (2) wygląda w rzeczywistości. MKBHD miał już telefon w rękach i podzielił się tym, czym mógł się podzielić (bez wdawania się w szczegóły) z widzami. W ten sposób Nothing podsycał atmosferę przed dzisiejszym wydarzeniem, które jest oficjalną premierą nowego modelu smartfona, który wniosł trochę świeżości na rynek Androidów - przynajmniej od strony wizualnej i zainstalowanej nakładki systemowej. Czy "dwójka" ma szansę przyciągnąć uwagę niezdecydowanych i tych, którzy Nothing postrzegają jako firmę-ciekawostkę? Przekonamy się niebawem. W międzyczasie sprawdźcie, co smartfon ma do zaoferowania.

Nothing Phone (2) oficjalnie. Co trzeba o nim wiedzieć?

Nowy smartfon pod względem wyglądu, jak wiemy od dłuższego czasu, nie jest jakąś rewolucją a jedynie ewolucją pomysłów, które pojawiły się w pierwszym modelu i pomijając podzielone światełka, nie różni się zbytnio od poprzednika. Jak pisaliśmy kilka dni temu, o ile Nothing Phone (1) zaskakiwał, to dwójka już takiego wrażenia nie robi, szczególnie wśród osób, które z technologią są obeznane, a nie oszukujmy się - Nothing Phone to propozycja póki co głównie właśnie dla entuzjastów. Jak prezentuje się od strony technicznej?

Nothing Phone (2). Specyfikacja techniczna

Nothing Phone (2) Ekran 6,7-calowy OLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz Procesor Snapdragon 8+ Gen 1

Octa-core (1x X2 Prime 3,0 GHz + 3x A710 2,5 GHz + 4 x A510) Grafika Adreno 730 Pamięć RAM 8 GB, 12 GB Pojemność 128 GB, 256 GB, 512 GB Aparat główny szeroki - 50 Mpix, Sony IMX890 sensor, ƒ/1.88, 1/1.56"

ultraszeroki - 50 Mpix, Samsung JN1 sensor, ƒ/2.2, 1/2.76" Aparat przedni 32 Mpix, Sony IMX615 sensor, ƒ/2.45, 1/2.74" Bateria 4700 mAh z ładowaniem przewodowym 45W

ładowanie bezprzewodowe 15W

ładowanie wsteczne 5W System operacyjny Android 13 z nakładką Nothing OS 2.0 Inne Odcisk palca (pod wyświetlaczem, optyczny), akcelerometr,

czujnik zbliżeniowy, żyroskop, kompas, głośniki stereo

Nothing Phone (2). Dostępność i ceny

Nothing OS 2.0

Telefon dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnoszarej oraz białej. Będzie też go można kupić w kilku konfiguracjach: 8+128 GB, 12+256 GB oraz 12+512 GB. Ceny zaczynają się od 2990 zł, a sam telefon w sklepach pojawi się już w tym tygodniu - przynajmniej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W oficjalnym sklepie już można składać zamówienia przedpremierowe a cennik wygląda następująco: