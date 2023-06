Nothing powoli przygotowuje nas do premiery nowego modelu. Co wiemy o Nothing Phone (2)?

Nothing Phone (1) nie był może najważniejszą premierą 2022 roku, ani też - z pewnością nie był najlepiej sprzedającym się urządzeniem ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie jednak pojawienie się nowego gracza na rynku przyciągnęło uwagę i z perspektywy czasu strategia marketingowa firmy się opłaciła, przynosząc jej rozpoznawalność i sukces sprzedażowy.

Jednak zrobić dobre pierwsze wrażenie to jedno, a utrzymać reputację marki - zupełnie co innego. Pierwszy Nothing był wyjątkowy, bo był jedyny, natomiast teraz firma musi zakasać rękawy, by Nothing Phone (2) sprostał oczekiwaniom konsumentów i zapewnił marce wizerunek innowatora i alternatywy dla największych graczy. Tak się natomiast składa, że przed jego premierą wiemy już nieco więcej na jego temat.

Nothing Phone (2) - kiedy premiera?

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest informacja, że tak - następca Nothing Phone'a (1) powstaje i zostanie wypuszczony na rynek niedługo. Data premiery została bowiem przewidziana na 11 lipca 2023 roku o godzinie 17:00. Premierę będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale marki na YT. Niestety nie wiemy, czy, tak jak np. w przypadku Apple, smartfony będą dostępne w sprzedaży od razu, czy też będzie trzeba na nie chwile poczekać.

Nothing Phone (2) - jak będzie wyglądał?

Jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj mieliśmy bardzo wiele przykładów ciekawych pomysłów na to, jak design telefonu mógłby wyglądać. W końcu pierwszy Nothing dał innym projektantom do myślenia, więc naturalnie sądzono, że następca również wniesie na rynek coś nowego. Prezes Nothing dodatkowo podkręcił dyskusję wrzucając... mema. Wychodzi na to, że pod kątem wyglądu Nothing Phone (2) będzie mocno różnił się tak bardzo od pierwszej wersji. Niestety, w tym aspekcie nie ma jeszcze żadnych przecieków.

Nothing Phone (2) - jakie podzespoły?

Wiemy natomiast co nieco o tym, co będzie znajdować się pod maską nowego telefonu. Ze wspólnej konferencji Qualcommu i Nothing wiemy, ze nowy smartfon otrzyma Snapdragona 8+ gen 1, czyli procesor, który w tym momencie ma około pół roku. I moim zdaniem - jest to świetny wybór. Jeżeli telefon nie ma zamiaru bić się z innymi na cyferki w benchmarku, zastosowanie starszego SoC jest jak najbardziej wskazane i konia z rzędem temu, dla kogo ten procesor nie będzie absolutnie wystarczający.

Dodatkowo w sieci pojawiły się informacje o tym, że nowy model ma posiadać zestaw trzech obiektywów (zamiast dwóch jak Nothing Phone (1)) z których każdy ma mieć 50 Mpix.

Nothing Phone (2) - ile będzie kosztować?

Tutaj niestety nie mam dobrych wieści. Pierwszy Nothing Phone był całkiem rozsądnie wyceniony, a obecnie da się go znaleźć nawet poniżej 2000 zł. Tymczasem nowy smartfon firmy to już zupełnie inna półka cenowa. Cena nowego urządzenia ma zaczynać się od 730 dolarów, co nawet w bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daje ponad 3000 zł, a podejrzewam, że finalna cena w sklepach może być jeszcze wyższa.

Składowych takiej decyzji zapewne jest dużo, choć obstawiam, że mocniejsze komponenty odpowiadają tu za większość ceny. Jednak najwyraźniej marka uznała, że skoro pierwszy model został tak dobrze przyjęty, to może sobie pozwolić na pójście o kilkaset dolarów wyżej.

Czekacie na nowego Nothing Phone'a?