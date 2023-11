Apple górą, konkurencja się poddała. I dobrze: chodzi o bezpieczeństwo

Nie dalej niż w środę gruchnęła informacja, że Nothing wprowadza wsparcie dla iMessage na swoich urządzeniach. Pomysł ten od samego początku był mocno dyskusyjny — przede wszystkim ze względu na aspekty bezpieczeństwa związanego ze sposobem, w jakim zaimplementowali komunikator na swoich smartfonach. Nie trzeba było długo czekać, by firma zrezygnowała z tego dyskusyjnego pomysłu.

iMessage na smartfonach Nothing nie miało żadnych zabezpieczeń. Producent rezygnuje z usługi

Kilka dni po wielkim ogłoszeniu Nothing wycofało się z pomysłu implementacji iMessage za pośrednictwem usług Sunbird. Szybko bowiem okazało się, że platforma nie ma żadnych zabezpieczeń — i wszystkie wiadomości trafiają bezpośrednio na serwery Sunbird. Co więcej, gromadzone w ten sposób dane mogli pobrać... inni użytkownicy. Poza samymi logami z rozmów, wśród danych był także elektroniczne wizytówki vCard. Dodatkowym kuriozum okazał się fakt, iż wszystko było trzymane w formie czystego, nieszyfrowanego, tekstu.

Kilka dni i... wszystko jest znów po staremu

Aplikacja Nothing Chats jak niespodziewanie pojawiła się w App Store, tak niespodziewanie z niego zniknęła. Co ciekawe — Nothing postanawia walczyć dalej i według wpisu opublikowanego na X, wcale nie rezygnują z tego pomysłu a... po prostu opóźniają jego wdrożenie.

Chcą dopracować narzędzie i zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Patrząc jednak na formę w jakiej zdecydowali się go wypuścić w tym tygodniu, na miejscu żadnego właściciela Nothing Phone'a nie skusiłbym się na iMessage i zasugerował rodzinie i przyjaciołom by korzystać z czegoś bardziej uniwersalnego. A jeżeli aż tak bardzo zależy im na dostępie do iMessage, to chyba najrozsądniejszym wyborem będzie uzbrojenie się w jakieś urządzenie od Apple.