Gdy tylko to trafi do słuchawek - pokochasz je na nowo. Kto pierwszy wprowadzi tę innowację?

Słuchawki nieustannie ewoluują dostarczając użytkownikom coraz lepszą jakość dźwięku. Jednak większość słuchawek z redukcją szumów oferuje bardzo prosty system kontroli nad hałasem otoczenia, eliminując go całkowicie. Ale co, jeśli moglibyśmy przejąć kontrolę nad dźwiękami, które słyszymy, a które wycinamy?

Odpowiedzią na to pytanie jest "semantic hearing", nowatorski system opracowany przez zespół naukowców z University of Washington. W jego ramach, słuchawki umożliwiają użytkownikom dokładnie wybrać, które dźwięki chcą usłyszeć, otwierając przed nami zupełnie nowy rodzaj redukcji hałasów z otoczenia w słuchawkach.

Słuchawki wyposażone w semantic hearing działają w oparciu o zaawansowane algorytmy machine learningowe. Kiedy przechwytują dźwięki otoczenia, przesyłają je do podłączonego smartfona, który staje się naszym narzędziem do kontroli dźwięków. Za pomocą poleceń głosowych lub intuicyjnej aplikacji na smartfonie, użytkownicy mogą wybrać, które dźwięki chcą uwzględnić spośród 20 różnych kategorii. Dajmy na to: w trakcie poruszania się ulicą chcemy słyszeć syreny i klaksony, ale nie inne odgłosy typowe dla tego miejsca. Wszystko po to, abyśmy mogli w porę zareagować na zagrożenie na drodze.

Ów system został już zaprezentowany na konferencji UIST '23 w San Francisco, gdzie zyskał ogromne zainteresowanie i pozytywne recenzje. Ale to dopiero pocżątek. Naukowcy już planują wprowadzić komercyjną wersję tego systemu, co może przynieść rewolucję w branży słuchawek. Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakim stanęli twórcy, była praca systemu w czasie rzeczywistym - bez odczuwalnych opóźnień. Dźwięki słyszane przez użytkowników muszą być perfekcyjnie zsynchronizowane z ich wzrokiem. Dlatego też, algorytmy są zmuszone do pracy w niesamowicie szybkim tempie, przetwarzając dźwięki w czasie krótszym niż jedna setna sekundy.

Aby zapewnić tę synchronizację, system działa na poziomie urządzenia - na przykład smartfona. To pozwala zachować niezbędną precyzję i szybkość działania. Dodatkowo - biorąc pod uwagę różnice w czasie, w jakim dźwięki docierają do naszych uszu z różnych kierunków, system uwzględnia te opóźnienia i inne informacje przestrzenne, aby dostarczyć nam dźwięk taki, który wskazuje na określony kierunek.

Pierwsze testy przeprowadzone w różnych środowiskach, od biur po ulice i parki, wykazały niesamowitą skuteczność systemu w wyodrębnianiu docelowych dźwięków, jednocześnie eliminując wszelkie inne hałasy otoczenia. Uczestnicy testów byli pod wrażeniem jakości dźwięku. Naukowcy dostrzegają jednak miejsce na dalszy rozwój systemu. W niektórych przypadkach miał on trudności z rozróżnieniem dźwięków, które mają wiele wspólnych cech, jak muzyka wokalna i ludzka mowa. Dlatego planują kontynuować pracę nad modelem, szkoleniem go na jeszcze większej ilości danych wsadowych, co pozwoli poprawić jego zdolność do rozpoznawania nawet najbardziej subtelnych różnic.

Semantic hearing to przełomowe rozwiązanie, które otwiera przed nami nowe możliwości w dziedzinie słuchawek z redukcją hałasów. Jego rozwój jest o tyle istotny, że za jego pomocą będzie można w istotny sposób podnieść bezpieczeństwo użytkowników słuchawek - a przy okazji także i ich komfort. Machine learning, AI pozwalają obecnie na naprawdę wiele i ów system jest tego doskonałym dowodem.