Nothing wprowadza wsparcie dla iMessage, ale trochę na opak

Osobiście nie rozumiem całego tego zamieszania z niebieskimi i zielonymi dymkami w aplikacji iMessage od Apple, ale wygląda na to, że dla wielu ludzi jest to istotne. Dlatego takie poruszenie wywołał fakt, że Nothing Phone 2 dostanie natywne (w pewnym sensie) wsparcie aplikacji Apple.

Niebieskie dymki na Nothing Phone 2

Jeśli piszesz do użytkownika iPhone'a wiadomość z innego iPhone'a to Twój komunikat pojawi się w niebieskim dymku. Jeśli korzystasz z "plebejskiego" Androida to wiadomość będzie w zielonym dymku. Chyba właśnie dlatego Google tak usilnie i bezskutecznie od kilku lat próbuje namówić Apple do stosowania uniwersalnego formatu wiadomości RCS, aby ten podział zlikwidować. Apple jednak chyba to odpowiada, a niektórzy użytkownicy czują się wręcz nobilitowani faktem, że korzystają z niebieskich dymków. I można sobie z tego żartować, ale są firmy, które traktują sprawę bardzo poważnie. Carl Pei, szef marki Nothing, zapowiedział właśnie aplikację Nothing Chats, która będzie pozwalała wysyłać wiadomości do użytkowników iMessage tak jakbyśmy to robili z iPhone'a.

Nothing Chats będzie dostępne dla użytkowników w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz w Europie już od najbliższego piątku, ale będzie można z niej korzystać tylko na smartfonie Nothing Phone 2. Czyli nowa aplikacja miała niby łączyć, ale nadal będzie dzielić użytkowników na tych lepszych (z Phone 2) i gorszych (z Phone 1). I to tylko wtedy jeśli do piątku Tim Cook nie stwierdzi, że Android jednak nie jest godzien niebieskich dymków i jakoś jednak ten plan Nothing zablokuje. Póki co nic tego nie zapowiada, bo Nothing Chats działa w oparciu o komunikator Sunbird, który do przesyłania wiadomości na iPhone'y korzysta z Maców Mini, które zamknięte są w jakiejś serwerowni jako terminal pośredniczący.

Pewne wątpliwości budzi bezpieczeństwo tego rozwiązania, bo żeby wysyłać wiadomości do iMessage musimy zalogować się na swoje konto Apple ID i podać specjalny token, z którego korzysta Sunbird aby wysłać wiadomość. Czy jesteśmy gotowi powierzyć takie informacje, dające dostęp chociażby do chmury iCloud firmie trzeciej? Na to pytanie każdy będzie musiał sobie pewnie sam odpowiedzieć, bo Carl Pei zapowiada, że jeśli pomysł wypali to Nothing Chats może trafić na więcej smartfonów.

