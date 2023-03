Nowe słuchawki od Nothing nadchodzą. Co wiemy o ich wyglądzie?

Wygląd nadchodzących słuchawek od nowej firmy Carla Peia, założyciela OnePlusa, został pierwszy raz ujawniony pod koniec stycznia tego roku. Cóż, w przypadku Nothing Ear (2) mogą pojawić się jednak pewne obawy — firma, która do tej pory przykuwała uwagę przede wszystkim niecodziennymi i zaskakującymi designami swoich urządzeń, tym razem zdecydowała się... skopiować poprzedni projekt. Brak tutaj innowacji pod jakimkolwiek względem, co udowadniają kolejne rendery Ear (2), udostępnione tym razem przez OnLeaks i The Tech Outlook.

Źródło: @OnLeaks, The Tech Outlook

Jak informowaliśmy ostatnio, zmiany są niemal niewidoczne. Poza delikatnie innym wcięciem na mikrofon, kolorem gumek dokanałowych i zmianą umiejscowienia mikrofonu z redukcją szumów, wszystko wygląda w taki sam sposób. Etui ładujące również niczym nas nie zaskoczy. Mamy tutaj do czynienia z tym samym projektem, co po eksperymentalnym Nothing Ear (Stick) i ekstrawaganckim Nothing Phone (1) może delikatnie rozczarowywać.

Wygląd wyglądem, ale co z jakością?

Tym razem poznaliśmy jednak informacje dotyczące jakości samych słuchawek, co jest równie istotne. Nothing Ear (2) będą wyposażone w te same przetworniki 11,6 mm co poprzedniki. Ponadto dowiedzieliśmy się, że druga generacja Ear pozwoli na łącznie 36 godzin odtwarzania muzyki (oczywiście wliczając w to etui), a słuchawki na jednym ładowaniu zagwarantują maksymalnie sześć godzin słuchania. Pierwsza generacja oferuje 34 godziny z etui i cztery bez.

Źródło: @OnLeaks, The Tech Outlook

Waga słuchawek zostanie również zredukowana. Nothing Ear (2) będą ważyć 4,5 grama zamiast 4,7 grama, jak w przypadku pierwszej generacji. Ear (2) zostaną także wyposażone w LDHC 5.0 lub kodek audio wysokiej rozdzielczości o niskim opóźnieniu, który ma zapewnić lepszą jakość dźwięku przez Bluetooth. Jeśli chodzi o odporność na kurz i wodę, mówimy tutaj o standardzie IP54.

Źródło: @OnLeaks, The Tech Outlook

Słuchawki mają zostać zaprezentowane 22 marca, więc już za ledwie ponad tydzień. Nothing Ear (2) mają kosztować 99 dolarów amerykańskich. Co o nich myślicie?

Źródło: The Tech Outlook