Notatnik w Windowsie otrzyma największą zmianę od... momentu powstania

Microsoft dodaje nową funkcję do Notatnika. Jest to element większego planu firmy.

Windows (i jego programy) są z nami od lat, do tego stopnia, że duża część z nich zdążyła wejść do popkultury. Każdy chociażby kojarzy, o co chodzi z Internet Explorerem, Windows Media Playerem (i jego wizualizacjami) czy Clippy w Microsoft Word. Jednocześnie jednak, sam Windows jest dużo starszy niż wszystkie te aplikacje i niektóre programy, które się w nim znajdują, można datować jeszcze do lat 80.

Jedną z takich aplikacji jest Notatnik (Notepad), który pojawił się wraz z pierwszym Windowsem 1.0 w 1985 roku. Od tamtego czasu znajdował się w każdej wersji systemu we w miarę niezmienionej formie. Ot — najprostszy edytor tekstowy, któremu brakuje nawet podstawowych opcji formatowania. Ostatnio dostał sporą zmianę, ponieważ dodano do niego... obsługę kart.

Teraz jednak Notatnik zmieni się nie do poznania

Jeżeli popatrzymy na to, jak Microsoft działa w ostatnich miesiącach, zauważymy, że firma ma obecnie jeden cel, a mianowicie — włożenie swojego AI w postaci Copilota do każdego programu, jaki tylko istnieje. Mamy więc go w przeglądarce Edge, klawiaturze Microsoft Swift, pakiecie Office i oczywiście — samym systemie Windows. Doszło nawet do tego, że Copilot otrzymał własny przycisk na klawiaturze.

Teraz Copilot trafia także do... Notatnika. Będzie tam pomagał formułować zdania, przepisywać treści w określonym stylu, a także — tworzyć całe dokumenty od zera. Jest to więc niewątpliwie największa zmiana, jaką Notatnik przeżył od początku swojego istnienia. Czy jednak takie narzędzie jest tam potrzebne? Cóż, patrząc na to, że na pewno nie jest to pierwsza aplikacja, jaka przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o tworzenie dokumentu, a także — że Copilot jest już praktycznie wszędzie — śmiem wątpić.

Jak myślicie, gdzie Microsoft jeszcze umieści swoje AI?

Źródło: Depositphotos