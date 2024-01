Przeglądarka od Microsoft zmienia nazwę. Skąd taka decyzja?

Microsoft zmienił nazwę swojej przeglądarki. Co to oznacza?

Microsoft zmienił nazwę swojej przeglądarki, dodając w niej nawiązanie do sztucznej inteligencji — na razie dopiero w wersjach mobilnych Edge’a, ale możliwe, że wkrótce również na komputerach. Od teraz w App Store i Sklepie Google Play przeglądarka firmy z Redmond oficjalnie nazywa się „Microsoft Edge: AI Browser”.

Jak można odczytywać taki ruch Microsoftu? Z jednej strony może to być próba zwiększenia zainteresowania użytkowników mobilnych, gdzie Edge nie radzi sobie wcale jakoś wyśmienicie (w końcu każdy użytkownik Windowsa bez przerwy jest zachęcany do korzystania z Edge’a, więc tam nie ma raczej potrzeby na większy nacisk), a z drugiej strony może to wskazywać na jeszcze większą miłość firmy względem sztucznej inteligencji, niż mogło się wydawać... chociaż zamiłowanie MS do rozwiązań SI widać na pierwszy rzut oka od ponad roku.

Microsoft od jakiegoś czasu zapewnia wiele nowości opartych na sztucznej inteligencji w Edge, a wszystko to zaczęło się głównie od wprowadzenia Bing AI (chatbota podobnego do ChatGPT) do przeglądarki, co stało się jakiś czas po kolejnej ogromnej inwestycji firmy założonej przez Billa Gatesa w OpenAI. To spółka, która urosła w 8 lat od zera do wyceny na poziomie 80 mld USD, oferując przy tym jeden z najszybciej rozwijających się projektów internetowych w historii (DALL-E, ChatGPT, GPT-4 i wiele więcej) — nie jest więc dziwne, że Microsoft chętnie zainwestował w nią 10 miliardów dolarów, przejmując 49 procent jej udziałów. Efekty tego działania widać gołym okiem, w końcu w samym ostatnim czasie Microsoft wprowadził do Edge mnóstwo ulepszeń związanych ze sztuczną inteligencją i bardzo eksperymentuje na tym polu.

Faktem jednak jest to, że zmiana nazwy na „Microsoft Edge: AI Browser” jest na ten moment wyłącznie ruchem marketingowym. Sama przeglądarka na smartfonach nie zmieniła się w absolutnie żadnym stopniu — jest to więc dosyć dziwny ruch.

Co dalej planuje Microsoft?

Jeśli Microsoft będzie dalej szedł tą drogą, to wkrótce cały ich system operacyjny zostanie ochrzczony jako „Windows AI”. W końcu Edge to nie jest jedyne miejsce, w którym pojawią się nowości ze sztuczną inteligencją — w przypadku samego Windowsa warto przede wszystkim zwrócić uwagę na Copilota. Copilot to aplikacja wykorzystująca nowoczesne technologie i modele językowe AI do pomagania nam… po prostu we wszystkim. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot będzie w stanie nas wesprzeć w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczenia rzeczy ze spotkania, na którym nie zwracaliśmy dużej uwagi, generowania obrazów do prezentacji, a nawet do planowania tematycznych przyjęć. To asystent dosłownie do każdego zadania.

Copilot jest dla Microsoftu tak dużym wydarzeniem, że firma zdecydowała się nawet dodać mu dedykowany klawisz na klawiaturze — pierwszy raz od 30 lat. Pewne jest jedno: AI to prawdziwa obsesja Microsoftu (i bądźmy szczerzy — większości firm obecnie), więc chyba pora przyzwyczajać się do elementu „AI” w nazwach produktów firmy, na której czele jest Satya Nadella. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

