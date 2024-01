Chcesz odinstalować Microsoft Edge z Windows 10 lub 11? Teraz możesz to zrobić

Od kompilacji Windows 10 19045.3757 oraz Windows 11 22621/31.2787 (wewnątrz programu Windows Insider) użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym mają możliwość odinstalowania przeglądarki Microsoft Edge i wyłączenia wyszukiwarki Bing. Te zmiany są wynikiem wprowadzenia przez Komisję Europejską ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) - ta ma być swego rodzaju batem Komisji na firmy Big Tech, aby za bardzo nie rzucały się sobie do gardła w zakresie praktyk monopolistycznych oraz by użytkownicy mieli większy wybór. Tak po prostu.

DMA, czyli Digital Markets Act, to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu kontrolowanie większych firm technologicznych, które osiągają ponad 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i mają kapitalizację rynkową przekraczającą 82 miliardy dolarów. Microsoft, będący jednym z takich gigantów w ramach DMA, musi więc dostosować swoje działania do nowych wymogów.

Jedną z głównych zmian, które dotyczą użytkowników z EOG, jest możliwość odinstalowania przeglądarki Edge. Dotychczas nie było to możliwe w konwencjonalny sposób, ale od teraz użytkownicy będą mieli pełną kontrolę nad tym elementem swojego systemu operacyjnego. Ponadto można wyłączyć Binga jako domyślną wyszukiwarkę w usłudze wyszukiwania.

To jednak nie koniec zmian. Użytkownicy z EOG będą mieli również możliwość usunięcia innych preinstalowanych aplikacji, takich jak Zdjęcia, Cortana i Aparat, co jest już praktykowane w Stanach Zjednoczonych. Microsoft będzie także wyraźnie oznaczał aplikacje, które są integralną częścią systemu Windows 11, aby użytkownicy mieli jasność, co można odinstalować.

Dla rynków EOG wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące interoperacyjności. Użytkownicy będą mogli uruchamiać oprogramowanie firm trzecich, takie jak Google, w ramach różnych funkcji, włączając w to m. in. Widżety.

Użytkownicy regionów spoza EOG będą musieli obejść się smakiem. Microsoft określa, że system Windows korzysta z regionu wybranego przez użytkownika podczas konfiguracji urządzenia, aby zidentyfikować, czy komputer znajduje się w EOG. Jeśli wybraliście inny region w trakcie konfiguracji OS-u, będziecie musieli go całkowicie zresetować do takiego, który znajduje się wewnątrz Obszaru.

Microsoft wprowadza te zmiany w odpowiedzi na wymogi Komisji Europejskiej dotyczące większej konkurencji i wyboru dla użytkowników. Od teraz użytkownicy w EOG będą mieli większą kontrolę nad swoimi systemami operacyjnymi, mogąc odinstalować przeglądarkę Edge i wyłączyć Bing. Za niedługo Microsoft najpewniej udostępni podobne możliwości w kanale Stable programu Windows Insider, a stamtąd już prosta droga do aktualizacji rozsyłanych szerokiemu gronu użytkowników. Odinstalowanie Edge będzie proste dokładnie tak, jak odinstalowanie którejkolwiek innej aplikacji.