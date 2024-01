AI w Windowsie teraz potrafi jeszcze więcej! Co przygotował Microsoft?

Copilot to największa nowość Microsoftu od lat

Copilot to bez dwóch zdań największe wydarzenie w Microsofcie od lat. Co to w ogóle jest? Copilot to aplikacja wykorzystująca nowoczesne technologie i modele językowe AI do pomagania nam… po prostu we wszystkim. Jak ogłosił sam Microsoft, Copilot będzie w stanie nas wesprzeć w pisaniu ofert sprzedażowych, streszczenia rzeczy ze spotkania, na którym nie zwracaliśmy dużej uwagi, generowania obrazów do prezentacji, a nawet do planowania tematycznych przyjęć. To asystent dosłownie do każdego zadania. Mało tego, Copilot jest dla Microsoftu tak dużym wydarzeniem, że firma zdecydowała się nawet dodać mu dedykowany klawisz na klawiaturze — pierwszy raz od 30 lat!

Copilot to tylko jeden z elementów „ofensywy AI” ze strony Microsoftu. Od pewnego czasu gigant z Redmond wprowadza liczne innowacje oparte na sztucznej inteligencji również w przeglądarce Edge. Wszystko zaczęło się głównie od implementacji Bing AI, czyli chatbota podobnego do ChatGPT, do przeglądarki. Ten krok nastąpił po znaczącej inwestycji firmy założonej przez Billa Gatesa w OpenAI. OpenAI w ciągu zaledwie 8 lat przekształciło się z małej organizacji w firmę o wycenie wynoszącej 80 mld USD, będąc jednocześnie twórcą jednych z najszybciej rozwijających się projektów internetowych w historii, takich jak DALL-E, ChatGPT, GPT-4 i wiele innych.

Dlatego też nie dziwi fakt, że Microsoft zdecydował się zainwestować aż 10 miliardów dolarów, przejmując 49 procent udziałów w OpenAI. Efekty tej współpracy są dostrzegalne na pierwszy rzut oka, zwłaszcza ostatnio, kiedy Microsoft wprowadził do przeglądarki Edge liczne udoskonalenia związane ze sztuczną inteligencją, intensywnie eksperymentując w tej dziedzinie. Teraz jednak przyszedł czas na dodanie do Copilota bardzo ważnej nowości.

Copilot będzie jeszcze mądrzejszy

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Microsoft planuje w bardzo bliskiej przyszłości dodać nową, zaawansowaną funkcję, która umożliwi wszystkim użytkownikom wykonanie zrzutu ekranu i przesłanie go do Copilota — a co za tym idzie, zadawać asystentowi opartemu na AI pytania związane z tym, co widać na zrzucie ekranu. Przycisk ten powinien pojawić się w panelu Copilota, a kiedy go klikniemy, zostaniemy poproszeni o wybranie części ekranu, którą jesteśmy zainteresowani.

Po przesłaniu wybranego wycinka ze zrzutu ekranu, możemy o nim porozmawiać i zapytać Copilota lub Bing AI o wszystko, co się z nim wiąże. To naprawdę imponujące, że narzędzie Microsoftu będzie teraz potrafiło odczytywać dane ze zdjęć i zrzutów ekranu, a nie tylko z tekstowych opisów. A dlaczego to w ogóle jest możliwe?

Dlaczego Copilot stał się mądrzejszy?

Jak donosi Windows Latest, Bing AI został niedawno ulepszony o model językowy GPT-4, najnowszą propozycję OpenAI, która w ChatGPT jest dostępna wyłącznie w płatnej wersji. To zapewnia chatbotowi nowy poziom funkcjonalności — i najprawdopodobniej to samo spotkało teraz Copilot. Obecnie jednak grupa użytkowników, którzy mogą z tego skorzystać, jest mocno limitowana, a dostęp prawdopodobnie jest przyznawany losowo. Wkrótce jednak nowe funkcje Copilota i Bing AI mają być dostępne dla wszystkich użytkowników.

