Notatnik to jedna z tych aplikacji o której większość na co dzień nie myśli, a bez niej... jak bez ręki. Szybkie notatki w *.txt to format, z którego korzystam od lat - niezależnie od systemu operacyjnego z którego aktualnie korzystam. U Apple - moim pierwszym wyborem od lat pozostaje BBEdit (dawnie...

Notatnik to jedna z tych aplikacji o której większość na co dzień nie myśli, a bez niej... jak bez ręki. Szybkie notatki w *.txt to format, z którego korzystam od lat - niezależnie od systemu operacyjnego z którego aktualnie korzystam. U Apple - moim pierwszym wyborem od lat pozostaje BBEdit (dawniej: Text Wrangler) — właśnie za swoją prostotę. Na Windowsie nie trzeba wychylać się poza ekosystem dla idealnego w swojej prostocie narzędzoa — a jeden z pracowników Microsoftu zdradził przez przypadek zrzutem ekranu, że szykują się małe-wielkie zmiany w aplikacji.

Notatnik w Windows 11 doczeka się zakładek. Praca na kilku dokumentach stanie się znacznie wygodniejsza

Nie jest to ani pierwszy, ani też pewnie ostatni raz, kiedy czynnik ludzki zawodzi i przez przypadek do szerszego grona przedostają się informacje, które miały przez jakiś czas pozostać jeszcze do wglądu niewielkiej grupy pracujących nad nimi osób. Tak sprawy mają się też z poniższym zrzutem ekranu z windowsowego Notatnika, w którym widać nową funkcję: zakładki.

Jak wyraźnie widać na powyższym zrzucie, nigdy nie powinien on był ujrzeć światła dziennego — ostrzeżenie informujące o tym by ich nie omawiać i nie robić zrzutów ekranu nie jest przypadkowe. Karty w Esploratorze Windows dla wielu użytkowników okazały się strzałem w dziesiatkę — i zrewolucjonizowały sposób, w jaki korzystają z systemu. Notatnik nie jest aż tak powszechnie używaną aplikacją, ale wierzę, że i tam możliwość nieotwierania kolejnych okien okaże się sporą zmianą dla wielu użytkowników.

Pracownik który zamieścił powyższe zdjęcie na Twitterze zdążył je już usunąć - ale jak wiadomo: w internecie nic nie ginie. Także gdybyście oczekiwali zapowiedzi nowych funkcji nadchodzących w Windowsie - oto jedna ze zmian, której można się spodziewać prawdopodobnie w jednej z pierwszych przyszłorocznych aktualizacji.

Źródło