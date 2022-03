Karty w Eksploratorze Windows 11. Microsoft spełni życzenie wielu użytkowników?

Karty, zakładki czy jak mawiają jeszcze inni „taby” pojawiły się w programach i systemach już lata temu. Trochę szokujące jest, że do dziś nie dorobił się ich Eksplorator Windows. To może się niedługo zmienić, ale wydaje się, że tylko w przypadku wersji 11.

Pomysł z przeglądarek

Zakładki upowszechniły się dzięki przeglądarką internetowym, chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie dziś przeglądania sieci bez tego prostego triku UI/UX. Dość szybko to rozwiązanie zaczęli przejmować twórcy innych programów, a w końcu trafiło i do systemów. Na macOS zakładki Findera pojawiły się w wersji 10.9 Mavericks w 2013 r...

Tymczasem użytkownicy Windows musieli obejść się smakiem. Kilka lat temu w betach Windows pojawiała się funkcja „Sets”, ale po pierwsze była nieco przekombinowana, a po drugie i tak dość szybko ją skasowano, prawdopodobnie przez problemy z implementacją tego rozwiązania w bardziej skomplikowanych programach.

Windows 11 mruga oczkiem

Na twitterze pojawiła się właśnie informacja, że w ostatniej z Insiderskich wersji Windowsa 11 odkrył jak aktywować opcję zakładek w Eksploratorze, co zelektryzowało wielu użytkowników. Tym razem wygląda na to, że będą to zwykłe, nudne, ale do bólu praktyczne karty bez dodatkowych udziwnień.

Jednocześnie nie ma doniesień o tym, że taka funkcja miałaby pojawić się w Windows 10, co wcale mnie nie dziwi. Microsoftowi z pewnością zależy, żeby jak najwięcej osób przechodziło na wersję 11, więc tego typu dawno wyczekiwane funkcje są doskonałą formą zachęty do takiego kroku. „Popatrz, jaki tu mamy nowoczesny system”...

Oczywiście należy pamiętać, że Microsoft może także i tę funkcję ubić na etapie testowania, ale szczerze powiedziawszy byłoby to kompletnie absurdalne. W przypadku „Sets” faktycznie mogły wystąpić problemy z integracją oprogramowania, ale przy Eksploratorze? Microsoft tę funkcję powinien zaimplementować już lata temu...