Norwegia w obiektywie Xiaomi 14 Ultra. Czy smartfon zdał egzamin?

Xiaomi 14 Ultra to flagowy model chińskiego giganta technologicznego, który wprowadza na rynek szereg innowacji, szczególnie w zakresie fotografii mobilnej. Na temat smartfona powiedziano już chyba wszystko, tym bardziej że wyszedł kilka miesięcy temu i był testowany na wiele sposobów. Recenzje są mieszane, niektórzy stoją na stanowisku, że to jeden z najlepszych sprzętów do prowadzenia rozmów i robienia zdjęć, inni mówią wprost – to największe rozczarowanie roku. Nie da się jednak ukryć, że Xiaomi systematycznie podnosi sobie poprzeczkę w kwestii aparatów wykorzystywanych w ich flagowcach, a Xiaomi 14 Ultra jest tego doskonałym przykładem. Jego zaawansowane funkcje fotograficzne i robiące wrażenie parametry sprzętowe sprawiają, że może być do jeden z lepszych wyborów. Oczywiście, jeśli założymy, że szukamy rozwiązania łączącego funkcje telefonu, łączności z internetem i aparatu.

Główne Parametry Aparatu w Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra wyposażony jest w system czterech aparatów:

Główny aparat Leica LYT-900 50 MP Super Pixel 4-w-1 3,2 μm Równoważna odległość ogniskowa 23 mm Bezstopniowa zmienna przysłona f/1,63-f/4,0 OIS Powłoka antyodblaskowa 1-calowy czujnik 8-elementowy obiektyw AF

Ruchomy teleobiektyw aparatu Leica 75 mm 50 MP ƒ/1,8 Równoważna odległość ogniskowa 75 mm OIS Ruchomy teleobiektyw Obsługa makrofotografii 10 cm IMX858 6-elementowy obiektyw AF

Aparat peryskopowy Leica 120 mm 50 MP ƒ/2,5 Równoważna odległość ogniskowa 120 mm OIS Obsługa makrofotografii 30 cm IMX858 AF

Aparat ultraszerokokątny Leica 12 mm 50 MP Pole widzenia 122° Równoważna odległość ogniskowa 12 mm ƒ/1,8 Obsługa makrofotografii 5 cm IMX858 7-elementowy obiektyw AF



Specyfikacja to nie wszystko. Jakie zdjęcia robi Xiaomi 14 Ultra?

Do tego szereg funkcji, w tym m.in. dwa style fotograficzne (Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look), filtry Leica, klasyczny dźwięk migawki aparatów Leica, znak wodny Leica, szybkie ujęcie (23 mm/28 mm/35 mm/50 mm/85 mm/135 mm), tryb portretowy (23 mm/35 mm/50 mm/75 mm), dwa style portretów (Master Portrait, Leica Portrait), system uniwersalnych obiektywów (obiektyw do zdjęć czarno-białych 35 mm, obiektyw z efektem wiru bokeh 50 mm, obiektyw portretowy 75 mm i obiektyw miękkorysujący 90 mm), tryb nocnego portretu, super Księżyc, panorama, dokumenty, długa ekspozycja, tryb Pro.

Uff, to tyle, jeśli chodzi o parametry i funkcje, którymi chwali się Xiaomi. Te parametry już na papierze robią wrażenie, ale nie da się ukryć, że zwykłemu użytkownikowi niewiele mówią. Smartfon ma robić zdjęcia dobre i sporej części z nas nie interesuje 'co w trawie piszczy'. Zdjęcia wykonane Xiaomi 14 Ultra charakteryzują się dobrą ostrością, bogactwem kolorów i niskim poziomem szumów nawet przy słabym oświetleniu. Do tego bardzo dobry teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym. Dzięki zaawansowanej optyce i wysokiej rozdzielczości, zdjęcia z zoomem zachowują wysoką jakość nawet przy maksymalnym powiększeniu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu odległych obiektów lub podczas robienia portretów z efektem bokeh, który jest naturalny i przyciągający uwagę.

Xiaomi 14 Ultra w boju. Norwegia w obiektywie smartfona

Nie jestem profesjonalnym fotografem, ale lubię zrobić zdjęcia telefonem. Na co dzień korzystać z iPhone'a 15 Pro, jednak gdy Xiaomi zaproponowało wspólny wyjazd do Norwegii, by sprawdzić, jak Ultra 14 sprawdza się w boju, chętnie z tego zaproszenia skorzystałem chcąc sprawdzić, jak smartfon konkurencji sprawdza się w tak urokliwym miejscu, jakim było norweskie Bergen. I muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. Nie przywiązywałem większej uwagi do profesjonalnych ustawień aplikacji aparatu. Chciałem robić zdjęcia tu i teraz, tym bardziej, że norweska aura tego wymagała.

Pogoda zmieniała się z każdą minutą i poświęcanie czasu na ustawienia dodatkowych opcji w aparacie mogło skutkować przegapieniem świetnego ujęcia. A Bergen w Norwegii jest świetnym miejscem do sprawdzenia, co Xiaomi 14 Ultra potrafi. Od Ulriken, przez Bryggen, Fløyen, akwarium w Bergen, na fiordach kończąc. Efekt możecie zobaczyć na zamieszczonych w tym tekście zdjęciach. Jak na osobę, która nie jest pasjonatem fotografii, wydaje mi się, że są całkiem niezłe i bronią się same.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który bez wątpienia zasługuje na miano jednego z najciekawszych urządzeń fotograficznych dostępnych na rynku. Jego zaawansowane funkcje aparatu, wspierane przez nowoczesne technologie i wysokiej klasy komponenty, sprawiają, że amatorzy i bardziej zaawansowani miłośnicy mobilnych zdjęć będą cieszyć się wyjątkową ich jakością. Jeśli chcecie sprawdzić, jak smartfon ten sprawdza się w innych aspektach, sprawdźcie koniecznie recenzję przygotowaną przez Kacpra, która na Antyweb pojawiła się w kwietniu tego roku.

Wyjazd redaktora Antyweb do Norwegii odbył się na koszt i zaproszenie Xiaomi Polska. Firma nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.