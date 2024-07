Xiaomi po raz kolejny szaleje. Ulepszony zoom optyczny zwali was z nóg

Xiaomi prawdopodobnie wprowadzi ogromną zmianę do aparatu fotograficznego najnowszego modelu 15 Pro. Poinformowała o tym znana chińska blogerka. Co dokładnie miałoby ulec zmianie?

Xiaomi przyciąga uwagę fanów smartfonów

Fot. Depositphotos

W obecnych czasach najwięcej zyskuje ten, kto ulepsza i rozwija się. Xiaomi to jeden z potężniejszych graczy na rynku smartfonów, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Najświeższe przecieki mówią o tym, że najnowszy model Xiaomi 15 Pro będzie wspierany przez nowoczesną technologię teleobiektywu.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji: poprzednia wersja prototypu telefonu obsługiwała zoom optyczny 3x. Teraz chiński producent zdecydował się jednak skorzystać z Sony IMX8, który będzie już w stanie zapewnić zoom optyczny 5x. Informacje na ten temat udostępniła znana chińska blogerka „Cyfrowa stacja czatu”. Zastanówmy się jednak, co w rzeczywistości ta zmiana wnosi dla użytkowników.

Ulepszenie do 5-krotnego zoomu sprawia, że Xiaomi 15 Pro plasuje się w czołówce najbardziej zaawansowanych aparatów do fotografii na dalekie odległości. Żeby tego było mało, zostanie to połączone z architekturą fotografii obliczeniowej AI, znanej jako Xiaomi AISP. Mogliście już o nim usłyszeć, gdyż został zaimplementowany w Xiaomi 14 Ultra.

Na moment zatrzymajmy się przy wspomnianej sztucznej inteligencji. Zaawansowany model AI podczas robienia zdjęcia na powiększeniu 30x (lub wyższej) jest w stanie przerysować oryginalne dane optyczne z dużą precyzją, nadając zrobionej fotografii brakujących szczegółów. W poprzednim modelu Xiaomi znacząco zwiększyło to możliwości aparatu urządzenia. Obecnie, w połączeniu z najnowszym modelem Pro może przynieść to niemałą rewolucję.

Xiaomi 15 - kiedy premiera?

Podstawowa wersja 15 pojawi się na przestrzeni października-listopada 2024 roku. Jak na razie nie wiadomo, czy wersja Pro pojawi się w tym samym czasie co jej bazowa wersja. Istnieje szansa, iż ta dotrze do nas z lekkim opóźnieniem na początku przyszłego roku.

Xiaomi 15 Pro bez wątpienia w nadchodzącym roku będzie konkurował o miano jednego z najlepszych telefonów na rynku. Już teraz wzbudza apetyt i fani nie mogą się już doczekać, żeby dostać go w swoje ręce.