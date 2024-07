Już jutro premiera Mi Band 9. Xiaomi z wielkimi nowościami

Premiera Xiaomi Mi Band 9

Jutro startuje piąte doroczne przemówienia założyciela i prezesa Xiaomi Lei Juna. Jak zwykle podczas jego trwania zaprezentowane zostaną nowe produkty. Xiaomi Polska zaprasza na transmisję online od godziny 13:00 czasu polskiego. Wśród szeregu nowych urządzeń zaprezentowana zostanie inteligentna opaska, na którą z zapartym tchem czeka wielu fanów chińskiego producenta.

Premiera Xiaomi Mi Band 9 - co o nim wiemy?

Xiaomi Smart Band 8, Źródło: Xiaomi

Klienci marki niecierpliwie czekają na premierę inteligentnej opaski Xiaomi 9. Firma zdradziła już wygląd tego modelu. Design pozostanie bez większych zmian, podobnie, jak poprzednio opiera się na eleganckich liniach oraz na wysokiej jakości materiałach. Dużą furorę może zrobić za to edycja specjalna z ceramiki. Posiada ona biały korpus, nadający opasce większej elegancji.

Mi Band 9 ma ulepszony moduł monitorujący, zwiększając dokładność śledzenia snu o 7,9 proc. oraz monitorowania tętna o 16 proc. Tak więc nie mówimy tu o minimalnych wzrostach. Dodatkowo poprawiono reakcję wibracji, oferując 20 różnych trybów dla ponad 25 scenariuszy użycia.

To, co wyróżnia nowy smartband, to wytrzymałość, której mogłyby pozazdrościć poprzednie wersje opaski. Dla przykładu Mi Band 8 mógł wytrzymywać bez ładowania przez 16 dni. Model debiutujący jutro, zdaniem producenta będzie w stanie wytrzymać aż 21 dni na jednym ładowaniu. Nie tylko zwiększa to potencjał praktyczny, ale również wpływa na wygodę. W końcu im rzadziej musimy przejmować się podłączaniem urządzenia do ładowarki, tym lepiej.

Kwota, jaką przyjdzie zapłacić konsumentom oficjalnie stoi pod znakiem zapytania. Poprzednia wersja urządzenia Mi Band w okresie debiutu kosztowała 199 złotych. Choć brak na razie oficjalnych informacji na ten temat, to chodzą słuchy, że cena opaski miałaby utrzymać się na podobnym poziomie.