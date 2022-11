Modular Efficient Laser Technology to nowy program mojej ulubionej agencji wojskowej ze Stanów, czyli DARPA. Koncern Northrop Grumman ma opracować tanie i proste w masowej produkcji wysokoenergetyczne lasery, możliwe do zastosowania przy produkcji systemów przeciwdronowych.

Efekt drona

Chyba każdy z was słyszał o tzw. efekcie motyla. Trzepot skrzydeł owada w jednej części świata, może okazać się początkiem huraganu w innym. Podobne zjawisko, czyli „efekt drona” można obserwować w dzisiejszych armiach i zbrojeniówkach.

Jednym z pierwszych „machnięć” tego zjawiska były konflikty na Bliskim Wschodzie oraz konflikt azersko-ormiański, a obecnie kolejne, dużo potężniejsze porcje energii dokłada temu zjawisku konflikt na Ukrainie. Na antyweb staram się regularnie opisywać nowe pomysły, jakie firmy próbują wdrożyć w tym temacie, a trzeba przyznać, że kreatywnych pomysłów jest tu sporo.

Koszt / efekt

Jednym z problemów jaki wiąże się z tematem broni antydronowej (C-UAV) jest wielokrotnie przywoływany przeze mnie parametr koszt / efekt. Drony da się dziś produkować masowo i tanio, podczas gdy środki do ich powstrzymania są w większości wciąż bardzo drogie. Jedną z najbardziej obiecujących, relatywnie tanich technologi które mogą je powstrzymać, mają być lasery.

Skuteczne, szczególnie przeciw małym, masowo stosowanym dziś konstrukcjom, lasery już stworzono, a Amerykanie montują już takie instalacje na niektórych kołowych wozach piechoty Styker. Jednak ich koszt jest niewielki... tylko połowicznie. O ile sam laserowy „strzał” faktycznie jest niedrogi, to już o samym urządzeniu powiedzieć tego się nie da. Dodatkowo obecnie stosowane systemy są dość duże i ciężkie, co ogranicza ich stosowanie do montażu na większych pojazdach.

Program MELT

I tutaj właśnie z programem MELT pojawia się DARPA. Celem stworzonego przez agencję programu jest opracowanie niewielkiego, skalowalnego półprzewodnikowego źródła laserowego o odpowiedniej mocy i jakości wiązki, który pomoże stworzyć całą rodzinę niedrogich urządzeń, dających się produkować na masową skalę. Kontrakt na opracowanie tej technologi otrzymał Northrop Grumman.

Przed firmą stoi zadanie stworzenia modułowych, możliwych do łączenia w większe zestawy, płytek-emiterów laserowych, umożliwiających tworzenie spójnej kombinacji wytworzonych przez nie wiązek. Ambitne założenia dla parametru SWaP (rozmiar, waga i moc) nie będą proste do spełnienia, sprawiać problemy mogą takie rzeczy jak choćby efektywne chłodzenie takiej konstrukcji.

Wyścig się rozkręca

Wszystkie ostatnie konflikty pokazały, że inwestycje w środki przeciwdronowe są koniecznością. W tym temacie szykuje nam się podobny pojedynek, jak w przypadku broni pancernej, gdzie od dekad jesteśmy świadkami niekończącego się wyścigu pancerz - pocisk.

Dziś górą wciąż są drony, armie nie potrafią namierzać i efektywnie niszczyć małych statków, co w połączeniu z amunicją precyzyjną potrafi się dla ich żołnierzy i sprzętu skończyć bardzo źle. Wydaje się jednak, że moment kolejnego przełomu jest już blisko, a lasery oraz broń mikrofalowa odegrają tu pierwsze skrzypce. Skupiający się na ekonomicznej stronie laserów projekt DARPA może odegrać w tym ważną rolę.