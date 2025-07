XGIMI Horizon - gdy telewizor to za mało

W ostatnim czasie miałem możliwość osobistego sprawdzenia możliwości wielu projektorów marki XGIMI. Od niewielkich, przenośnych konstrukcji wyposażonych we własne źródło zasilania, po profesjonalny projektor zapewniający znakomitą jakość obrazu w dedykowanym do tego celu pomieszczeniu. XGIMI Horizon to, najprościej rzecz ujmując, projektor, który jest po prostu projektorem. Nie jest to profesjonalna konstrukcja, przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników, dzięki czemu nie trzeba wydawać fortuny na jego zakup. Choć nie jest również projektorem stricte przenośnym, nie zajmuje wiele miejsca, co również należy zapisać po stronie atutów. Co więcej, producent zdecydował się na umieszczenie go w obudowie o kształcie zaokrąglonej kostki, przez co w ogóle nie przypomina projektorów znanych z sal konferencyjnych. Jest na tyle stonowany i dyskretny, że z pewnością nie oszpeci wnętrza salonu. W mojej opinii już te trzy cechy sprawiają, że zasługuje na to, by przyjrzeć mu się bliżej. A skoro tak, przejdźmy do meritum.

Duży telewizor czy projektor? XGIMI Horizon to intrygujące rozwiązanie

Zacznijmy od tego, jak XGIMI Horizon prezentuje się w tabelce ze specyfikacją techniczną:

Model XGIMI Horizon Technologia DLP Żywotność lampy 30 000 godzin Rozdzielczość Full HD Wielkość obrazu 40” - 200” Łączność przewodowa HDMI, LAN, wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe, USB Łączność bezprzewodowa WiFi 5, Bluetooth 5.0, Chromecast, AirScreen Wymiary 208 x 136 x 218 mm Waga 2,9 kg Wbudowane głośniki 2x 8W Harman/Kardon Wybrane technologie Inteligentne wyrównanie ekranu, inteligentne dopasowanie obrazu, Inteligentne omijanie przeszkód, Autofokus System operacyjny Android TV Pamięć RAM 2 GB Pamięć na dane 32 GB Sterowanie Dołączony pilot Cena (stan na 21.07.2025r.) 2899 złotych

W specyfikacji technicznej, poza charakterystycznymi cechami projektora, najmocniej zwraca na siebie uwagę mnogość wariantów łączności przewodowej i bezprzewodowej. Pod tym względem jest, krótko mówiąc, na bogato. Mamy m.in. dwa gniazda HDMI w tym jedno z kanałem zwrotnym audio (ARC), wyjście optyczne i słuchawkowe. Oznacza to, że projektor XGIMI Horizon możemy podłączyć do posiadanego systemu audio na co najmniej trzy różne sposoby. Jeśli zdecydujemy się na HDMI ARC, drugie gniazdo cały czas pozostaje wolne. Chociażby po to, by podłączyć do niego konsolę do gier czy dekoder telewizji satelitarny.

Dlaczego zaczynam od kwestii złącz? Skoro mowa o porównaniu projektora do dużego telewizora, to właśnie one bywają mankamentem po stronie urządzeń rzucających obraz na ścianę czy dedykowany ekran. W przypadku XGIMI Horizon okazuje się, że również w projektorze może być pod tym względem bardzo dobrze.





Patrząc na specyfikację techniczną tego projektora nie sposób nie zwrócić uwagi na cenę. 2899 złotych? Duży telewizor w przedziale cenowym 3000 złotych będzie co najwyżej przeciętny. Rozmiar obrazu? 65 cali to praktycznie maksimum, na co możemy liczyć w tym budżecie. W przypadku projektora XGIMI Horizon możemy cieszyć się wysoką jakością obrazu nawet o przekątnej 200 cali. A to wręcz oszałamiająca różnica.

Duża powierzchnia wyświetlanego obrazu za rozsądną cenę? XGIMI Horizon wydaje się być właściwym rozwiązaniem. A co jeszcze sprawia, że warto wybrać właśnie ten model?

Korzystanie z projektora jest skomplikowane? To nonsens. Trzeba tylko wybrać właściwy model

Z rozmów ze znajomymi wiem, że sporo ludzi nawet nie rozważa zakupu projektora z powodów zupełnie innych, niż użyteczność takiego urządzenia. Już nie raz słyszałem, że są to urządzenia trudne w obsłudze, bo wszystko trzeba robić ręcznie. Telewizor po prostu stawiamy na półce czy wieszamy na ścianie i gotowe - działa dopóki nie wymienimy go na inny model. A co w przypadku projektora? Tu trzeba toczyć codzienną walkę o to by działał dokładnie tak, jak chcemy. Tyle tylko, że w przypadku XGIMI Horizon to po prostu nie jest prawda.





Wyjmujemy projektor z pudełka, Znajdziemy w nim również przewód zasilający i pilot zdalnego sterowania. Co w nim takiego ciekawego? Wygląda dziwnie znajomo. Tylko czy na pewno? Otóż jak najbardziej tak. XGIMI Horizon to projektor wyposażony w system Android TV. Oznacza to, że obsługuje się go dokładnie tak samo, jak telewizory z tym oprogramowaniem. Taki sam pilot, taki sam układ menu, te same aplikacje, tylko ekran większy. Co to oznacza w praktyce? Na XGIMI Horizon skorzystamy ze wszystkich tych aplikacji, z których korzystamy na dowolnym telewizorze z Android TV. Jest też wbudowany Chromecast do bezprzewodowego przesyłania obrazu ze smartfona czy tabletu. Dzięki temu to właściwie bez różnicy, czy korzystamy z telewizora, czy z projektora. Wszystko jest na swoim miejscu.

No dobrze, ale to wciąż projektor, czyli urządzenie wymagające bardzo szczegółowej kalibracji wyświetlanego obrazu, najlepiej przez wykwalifikowanego specjalistę. Czy to prawda? Również to twierdzenie nie jest prawdą. Dzięki technologiom stosowanym przez XGIMI cała obsługa projektora sprowadza się do umieszczenia go we właściwym miejscu i włączenia.

O to, by obraz prezentował się idealnie, dba wbudowany autofokus, system inteligentnego wyrównania ekranu i inteligentnego dopasowania obrazu. Wszystko dzieje się błyskawicznie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Magia? Nie, po prostu inżynieria.

Wyższy poziom komfortu oglądania za rozsądną cenę

Przejdźmy do tego, jak XGIMI Horizon sprawdza się w codziennej eksploatacji. Mówią, że do dobrego człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko. I właśnie tak jest w przypadku tego projektora. Oglądanie ulubionych filmów czy seriali jest dzięki niemu po prostu bardzo komfortowe. Ekran na całą ścianę sprawia, że nie trzeba skupiać wzroku w jednym punkcie, a to bardzo duży atut. Osobiście najchętniej wykorzystywałem go do oglądania transmisji sportowych. Cóż, mecz na wielkim ekranie to po prostu czysta przyjemność. Projektor świetnie sprawdza się również do oglądania koncertów i innych wydarzeń na żywo.





A czy na takim projektorze da się grać? Zdecydowanie tak, zwłaszcza gdy mówimy o grach typowo imprezowych. Przy opóźnieniu na poziomie 18,2 ms nie zauważyłem żadnych utrudnień w graniu chociażby w popularną Fifę

Ile trzeba za to wszystko zapłacić? Jak wspomniałem wcześniej, projektor XGIMI Horizon znajdziecie obecnie w sklepie Top Hi-Fi & Video Design w cenie 2899 złotych. Jak za sprzęt, który pozwoli przemienić domowy salon w salę kinową z ekranem o przekątnej 200 cali, to naprawdę rozsądna propozycja. Warto kupić? Jeśli rozmiar obrazu jest priorytetem, zdecydowanie tak.

