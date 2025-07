Ruszają zdjęcia do nowego sezonu Teda Lasso. Kogo zobaczymy na ekranie?

„Ted Lasso”, który debiutował na Apple TV+ w 2020 r. szybko znalazł uznanie wśród widzów i krytyków. Wielokrotnie nagradzany serial z Jasonem Sudeikisem w tytułowej roli pożegnał się z widzami w 3 lata później po trzecim sezonie. I choć wydawało się, że to koniec przygód trenera piłki nożnej, który wziął pod swoje skrzydła brytyjski zespół, fani domagali się więcej! I ich prośby zostały wysłuchane kilka miesięcy temu, gdy Apple oficjalnie ogłosiło, że „Ted Lasso” powróci z nowymi odcinkami.

Platforma potwierdziła właśnie rozpoczęcie zdjęć na planie w Kansas City, a w niedługim czasie przeniesione zostaną także do Londynu. Oprócz Sudeikisa, który ponownie wcieli się w Teda Lasso, do swoich ról wracają m.in. zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Na ekranie nie zabraknie jednak nowych bohaterów, w których wcielają się m.in. Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely, który wcieli się w rolę syna Teda, Henry’ego.

Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.