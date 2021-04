Przy konstruowaniu smartfona można popełnić kilka błędów. Nokia zdecydowała się popełnić je wszystkie

Liczyłem, liczyłem i się… przeliczyłem. Niestety, to, co zaprezentowała Nokia nie tylko kompletnie rozminęło się z moimi oczekiwaniami, ale też – zostawiło w ustach bardzo nieprzyjemny posmak. Nokia bowiem zdaje się nie widzieć tego, w jakim kierunku zmierza rynek, oferując smartfony, które moim zdaniem nie przystają do realiów 2021 roku, szczególnie biorąc pod uwagę proponowaną cenę. Dlatego też postanowiłem zebrać swoje spostrzeżenia po konferencji w jednym miejscu by wyjaśnić wam, dlaczego moim zdaniem przy konstrukcji nowych smartfonów Nokii coś poszło bardzo, ale to bardzo nie tak.

1. microUSB w 2021 roku

Zaczynamy z grubej rury. Nie można, po prostu nie można jednocześnie mówić o tym, że „nasze urządzenia wchodzą w nową erę” a następnie pokazać telefonu z micro USB. Ja rozumiem, tniemy koszty maksymalnie jak się da, ale w momencie w którym wszystko – od smartfonów, przez laptopy, aż po głośniczki bluetooth – korzysta z USB-C, oferowanie dwóch modeli z microUSB jest moim zdaniem ruchem antykonsumenckim. Taki klient nie tylko będzie musiał nosić zawsze przy sobie swój własny kabelek, bo wszyscy będą mieli ładowarki z USB -C, ale też – jest to dla niego mniej wygodne. Co więcej – Unia Europejska nakazała zunifikować ładowarki by zmniejszyć liczbę elektrośmieci, natomiast Nokia, która dosyć głośno mówi o ekologii i ochronie środowiska naturalnego jako swój pierwszy nowy smartfon (C10 i C20) prezentuje telefon z gniazdem z którego mało kto dziś korzysta. I ja rozumiem, że cena 449 zł nie jest wygórowana, ale na rynku mamy wręcz zatrzęsienie telefonów za 300 -350 zł (np. Redmi 9) które mają USB-C, więc argument, że zbyt dużo by kosztowało umieszczenie tego złącza w telefonie kompletnie do mnie nie trafia.

2. 5/10 W ładowanie w 2021

O ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że w przypadku modelu za 500 zł mamy podstawowe, powolne ładowanie (chociaż i tu spotyka się już chociażby 18 W ładowarki), o tyle chciałbym zapytać, jakim cudem w modelu G20, którego cena „zaczyna się od 769 zł”, a skończy pewnie na 867 zł ktoś zaserwował ładowanie 10 W. Czy Nokia przegapiła, że na rynku są już takie smartfony jak realme 8, które za 800 zł oferują 3x szybsze ładowanie, a jeżeli realme 7 Pro stanieje jeszcze trochę – to dostępne będzie 65 W. Świat odkrył plusy szybkiego ładowania i kompletne olanie tego trendu nie służy dobrze sprzedaży.



3. Budżetowy telefon nazwany flagowym, oferowany w cenie superśredniaka + zbyt wysoka wycena innych urządzeń

Pamiętacie Nokię 8 Sirocco? Tak, tę, która miała 6 GB RAM, Snapdragona 835, ekran P-OLED 1440 x 2560 pikseli, wodoszczelność i Gorillę Glass 5? Tak, była wyceniona wysoko, ale na swoje czasy była bardzo kompetentnym flagowcem. To, co dziś Nokia wystawia do walki jako swój flagowy model w niczym nie nawiązuje do tej historii. Mamy tu bowiem Nokię X10. Najwyższy model, którego ceny „zaczynają się od 1499 zł”. I co za te 1500 zł dostajemy? 4 GB RAM, 64 GB miejsca na dane, Snapdragona 480, ekran IPS FHD+, 18 W ładowanie i obiektyw główny 48 Mpix, którego jedyną zaletą jest autofocus i logo Zeiss. Jeszcze śmieszniej robi się, kiedy przyjrzymy się Nokii X20. Tutaj cena za 6 GB RAM i 64GB pamięci (inne parametry pozostają te same) zaczyna się od 1799 zł i idąc tym tropem za wersję z 8 GB RAM i 128 GB miejsca trzeba będzie zapłacić 1999 zł. I przypominam, że jest to telefon bez żadnej funkcji, którą dziś można byłoby uznać za współcześnie pożądaną, a we flagowcach – wręcz wymaganą. Gdzie ekran OLED? Gdzie wyższe odświeżanie? Aparat z zoomem optycznym? A może jakaś wodoszczelność? Albo chociaż głośniki stereo… Nie, absolutnie nic?