realme 8 i realme 8 Pro – znamy ceny i specyfikacje

Jak widzimy – w tym wypadku realme poszło w zupełnie innym stylu, jeżeli chodzi o wykonanie sowich urządzeń. Tym razem model zwykły i Pro różnią się z zewnątrz wyłącznie kolorami – wszystkie inne aspekty są identyczne. Jeżeli jednak przyjrzymy się specyfikacji, zauważymy, że chyba gdzieś już to widzieliśmy. Tak – większość komponentów 8 i 8 Pro jest identyczna jak w przypadku 7 i 7 Pro – te same SoC, tyle samo pamięci RAM i miejsca na dane. Były to zabiegi konieczne do tego, by nie podnosić ceny z generacji na generację, tak jak zrobiła to konkurencja. Nie oznacza to jednak, że są to urządzenia identyczne jak pół roku temu. realme 8 dostał dwa znaczne upgrade’y – ekran to OLED (w telefonie za 899 zł!) i aparat 64 Mpix, który był jedna z głównych zalet realme 7 Pro. Natomiast model Pro zamiast 64 Mpix ma tu matrycę o rozdzielczości aż 108 Mpix.