POCO X3 Pro i POCO F3 – moc faktycznie spotkała prędkość [specyfikacja, cena]

Bazowa wersja POCO F3 (6+128) kosztuje 349 euro (299 euro w przedsprzedaży), a wyższa wersja wyposażenia (8+256) 399 euro ( 249 euro w przedsprzedaży). W Polsce start sprzedaży rusza 29 marca. Za niższą wersję trzeba będzie zapłacić 1599 zł, a za wyższą 1799 zł.

Czy warto kupić POCO F3?

POCO F3 (bądź jak kto woli, przebrandowany Redmi K40) to porządny smartfon. Snapdragon 870 to wzmocniona wersja modelu 865, co oznacza, że telefon jest mocniejszy niż wszystkie zeszłoroczne flagowce. W serii w końcu pojawił się ekran AMOLED, co z pewnością wiele osób przekona do tego modelu, przy zachowaniu 120 Hz odświeżania. W tej cenie, smartfon ciężko oceniać inaczej niż murowany hit.