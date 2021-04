Nokia kompletnie redefiniuje swoje portfolio – od teraz mamy Nokie C, G i X

Dosłownie kilka dni temu, przeglądając internet zauważyłem, że na stronie Nokii jakby nieco ubyło smartfonów. Pomyślałem wtedy, że może firma posprzątała swoje portfolio przed nadchodzącymi premierami. Jak się okazało, miałem rację – dosłownie kilka chwil później otrzymałem maila z informacją, że oto otwiera się nowy rozdział w historii firmy, który to będzie oznaczał wywrócenie dotychczasowej filozofii do góry nogami. Mamy pożegnać stare nazewnictwo, które mogło wprowadzać ludzi w błąd przez równoczesną dostępność modeli z różnego okresu i zamiast tego – na rynku pojawią się 3 jasno określone serie: Nokia C, Nokia G i Nokia X. Teraz Nokia pokazała również pierwsze telefony, które te serie zasilą – po dwa na każdą z nich. Przyjrzyjmy im się więc bliżej.

Nokia C10 – specyfikacja techniczna