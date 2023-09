To najlepszy moment, by przenieść swoje numery do nju mobile

Wczoraj Plush, dziś nju mobile uruchamia promocje, która sprawia, że już i tak tanie abonamenty komórkowe stają się jeszcze tańsze. To doskonała okazja, by przenieść tam swoje numery, bo rzadko się zdarza (chyba nigdy się nie zdarzyło), by w tych submarkach pojawiały się darmowe miesiące.

Nju mobile to submarka Orange, Plush to submarka Plusa - obie zdecydowały się uruchomić taką samą promocję - trzech miesięcy za darmo dla przenoszących numer. Wczoraj, w przypadku Plusha wyliczyliśmy, iż w dwóch abonamentach za 25 zł i 30 zł miesięcznie, przenoszący numer zapłacą przez całą umowę miesięcznie odpowiednio 21,86 zł i 22,50 zł, a w opcji dwóch czy trzech numerów na koncie - 16,86 zł i 17,50 za każdy numer.

Nie ma innych takich ofert z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami z takimi paczkami transferu danych, w takich cenach. Jak to będzie wyglądało teraz w nju mobile? Sprawdźmy.

Abonament komórkowy w nju mobile

W odróżnieniu od Plusha, gdzie darmowe miesiące dostępne są tylko w dwóch pakietach, nju mobile daje 3 miesiące za darmo w każdej możliwej konfiguracji swoich pakietów:

solo (19 zł, 29 zł , 39 zł, 49 zł);

w parze (29+9 zł, 39+9 zł, 49+9 zł);

w trio (29+19+9 zł, 39+19+9 zł, 49+19+9 zł);

dokupowanych numerów dodatkowych za 9 zł i 19 zł do wcześniej posiadanych ofert solo lub w parze.

W promocji można wziąć udział raz, kupując maksymalnie trzy numery. Można nabyć je równocześnie – od razu w ofercie trio lub w trzech różnych zamówieniach np. najpierw kupując nju podstawowy, po np. tygodniu nju dodatkowy 9 zł, a po np. 3 tygodniach nju dodatkowy 19 zł. To dobry pomysł, by zaopatrzyć całą rodzinę lub paczkę znajomych w startery – by wszyscy byli u jednego operatora i mieli z tego korzyści.

Wszystkie abonamenty zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych na poziomie 20 GB (po dwóch latach stażu 60 GB), 50 GB (150 GB) oraz 80 GB (240 GB). Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony - z miesięcznym okresem wypowiedzenia (w Plush na 2 lata), ale uśrednijmy koszty z uwzględnieniem tej promocji za okres dwóch lat, po którym to już w pełnym zakresie będzie dostępny transfer danych.



W opcji solo, w pakiecie za 29 zł, miesięczny koszt za cały ten okres wyniesie nas 25,37 zł, w pakiecie za 39 zł - 34,12 zł, a w pakiecie za 49 zł - 42,87 zł.

Dużo ciekawiej się robi przy dwóch numerach na koncie, bo za pierwszy pakiet zapłacimy tu zaledwie 16,62 zł miesięcznie za każdy z numerów. Ważna tu informacja jest taka, że w nju mobile transfer danych jest do podziału na dwa numery (w Plush liczony jest z osobna), ale po pół roku z 20 GB robi się tu 40 GB, więc po 20 GB na numer jest już w zupełności wystarczające, nawet dla osób intensywnie wykorzystujących transfer w smartfonie.



Idąc dalej - w drugim pakiecie miesięczny koszt zamknie się w kwocie 21 zł za numer, a w ostatnim 25,37 zł. Z kolei w opcji trzech numerów na koncie, miesięczne opłaty za każdy numer na koncie wyniosą nas odpowiednio 16,62 zł, 19,25 zł i 22,75 zł.



Podsumowując i biorąc pod uwagę tylko tę najdroższą opcją dla trzech numerów, po tych dwóch latach - już bez uśredniania, za 26 zł miesięcznie za numer, na każdym z nich dostaniecie pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 270 GB transferu danych do podziału, czyli 90 GB na numerze.

Źródło: Blog Orange