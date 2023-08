Tani abonament komórkowy w Plush jeszcze tańszy

Plush to submarka Plusa, w której można zaopatrzyć się w abonament komórkowy czy internet mobilny w niższych cenach niż w głównej ofercie. Teraz abonament komórkowy w Plush będzie jeszcze tańszy dla przenoszących numer - to dobra okazja, by przyjrzeć się tej ofercie kompleksowo.

Abonament komórkowy w Plush

Jeszcze do niedawna w ofercie Plush abonament dostępne były cztery pakiety - jeden z umową na czas nieokreślony za 25 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych - po dwóch latach stażu 20 GB) oraz trzy z umową na dwa lata: za 25 zł miesięcznie (20 GB), za 30 zł (30 GB) oraz za 50 zł miesięcznie (60 GB). Aktualnie ten pakiet za 50 zł jest już niedostępny - przynajmniej na stronie.



I teraz tak, pakiet za 25 zł miesięcznie dostępny jest obecnie z opcją 3 miesięcy za darmo dla przenoszących numer, co daje nam 21,86 zł miesięcznie. Z kolei w pakiecie za 30 zł miesięcznie jest to nieco bardziej skomplikowane, bo pierwszy rok jest za 20 zł, ale też to policzmy - przez pierwszy rok płacimy przez 9 miesięcy po 15 zł miesięcznie, a przez drugi 12 miesięcy po 30 zł, co uśredniając daje nam 22,50 zł miesięcznie. Wychodzi więc tylko złotówkę drożej niż tańszy pakiet, a mamy tu większy transfer.



Co więcej, w Plush od samego początku działa zasada, że w przypadku dobrania drugiego numeru do konta, za każdy z nich płacimy o 5 zł miesięcznie mniej - nie jak zwykle to bywa, opłata obniżana jest tylko za ten kolejny numer. W rezultacie można więc korzystać z tego abonamentu w cenie około 17 zł miesięcznie przez całą umowę przy więcej niż jednym numerze.

Dodatkowo, można tu skorzystać z opcji dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ lub/i z muzyką Tidal, bez opłat przez cały rok.

Mam firmę, też chcę płacić mniej

Taką samą ofertę znajdziecie w opcji dla firm. Również jest tu jeden pakiet z umową na czas nieokreślony i dwa z umową na dwa lata - z trzema miesiącami za darmo dla przenoszących numer. Można podobnie wziąć w niższej cenie więcej niż jeden numer, a ceny są takie same jak w przypadku klientów indywidualnych - jedynie z obniżoną cenę, by do dodaniu VAT cena nie uległa zmianie.



Internet mobilny w Plush

W Plush można też wykupić dodatkowy abonament na internet mobilny z kartą SIM, którą możemy włożyć do routera WiFi - taka sama oferta jest dla klientów indywidualnych i dla firm, podobnie jak przy abonamencie komórkowym.



Do wyboru mamy dwa pakiety z umową na czas nieokreślony. Pierwszy za 30 zł miesięcznie to 60 GB transferu danych przez pierwsze pół roku , później rośnie do 90 GB, a po roku do 120 GB. Z kolei pakiet za 60 zł to już 200 GB transferu danych - dostępne od razu.

Wszystkie powyższe oferty korzystają z zasięgu każdej z dostępnych technologii w Plusie, również 5G. Plush ma oczywiście też ofertę na kartę, ale ta jest tożsama 1:1 z tą dostępną w głównej marce. Akurat w ofercie na kartę Plus nie różnicuje w zawartości czy w cenie swoich pakietów.